Megvan az ETO University ellenfele a Magyar Kupa 4. fordulójában

A Balatonfüredi KSE lesz az ETO University HT ellenfele a férfi kézilabda Magyar Kupában.

Az ETO University Balatonfüredre utazik a Magyar Kupa 4. fordulójában.

Fotó: Krizsán Csaba

A forduló párosításai:

Balatonfüredi KSE - ETO University HT

NEKA - Csurgói KK

Carbonex-Komló - PLER-Budapest

FTC-Green Collect - MOL Tatabánya KC

Csépe Salgótarjáni SKC (NB I/B) - DEAC (NB I/B)

Szigetszentmiklósi KSK - HE-DO B.Braun Gyöngyös

A forduló hivatalos játéknapja 2025. november 5., de a pontos időpont még nem ismert. A sorozatba a 4. fordulóban a Veszprémen és a Szegeden kívül az összes együttes bekapcsolódik. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el.