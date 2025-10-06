39 perce
Megvan az ETO University ellenfele a Magyar Kupa 4. fordulójában
A Magyar Kézilabda Szövetség hétfőn kisorsolta a 2025/2026-os férfi Magyar Kupa-sorozat negyedik fordulójának párosításait. Az ETO University Veszprém vármegyei csapathoz látogat.
A Balatonfüredi KSE lesz az ETO University HT ellenfele a férfi kézilabda Magyar Kupában.
A forduló párosításai:
- Balatonfüredi KSE - ETO University HT
- NEKA - Csurgói KK
- Carbonex-Komló - PLER-Budapest
- FTC-Green Collect - MOL Tatabánya KC
- Csépe Salgótarjáni SKC (NB I/B) - DEAC (NB I/B)
- Szigetszentmiklósi KSK - HE-DO B.Braun Gyöngyös
A forduló hivatalos játéknapja 2025. november 5., de a pontos időpont még nem ismert. A sorozatba a 4. fordulóban a Veszprémen és a Szegeden kívül az összes együttes bekapcsolódik. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el.
Kilvinger Bálint tanítványai legközelebb a K&H férfi kézilabda liga 5. fordulójában, hazai közönség előtt lépnek pályára október 10-én 18 órakor. A vendég a PLER-Budapest lesz.