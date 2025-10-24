október 24., péntek

Kézilabda

1 órája

Remek játékkal jött ki az ETO University a gödörből

Fordulatokban gazdag második félidőt követően győzte le ellenfelét Kilvinger Bálint csapata. Az ETO University számára fontos lépés volt a Gyöngyös elleni győzelem.

Venesz Klaudia

A férfi kézilabda NB I. 7. fordulójának nyitómérkőzésén a hullámzó teljesítményt mutató HE-DO B Braun Gyöngyös együttesét fogadta az ETO University Handball Team. A kiváló idénykezdet és három győztes mérkőzés után a győri eredménysort három vereség rontotta el, így Kilvinger Bálint tanítványaira létfontosságú mérkőzés várt pénteken este.

ETO University
Az ETO University számára fontos győzelemhez Dely Máton hat góllal járult hozzá.
Fotó: Molcsányi Máté

ETO University Handball Team – HE-DO B Braun Gyöngyös 34-29 (19-13)
Győr, Magvassy Mihály Sportcsarnok, K&H férfi kézilabda liga, 7. forduló. 750 néző. V.: Felhő Ferenc, Öcsi Tamás.

ETO UHT: Pásztor – Krakovszki 3, DELY 6, KUSAN 6, BOMBAC 6/2, Szöllősi 4/1, HÁRI 5/2. Cs.: BRASEN (kapus), Vilovski, Tárnoki 1, Eklemovic 1, Szrnka, Pieczonka, Bozovic 1, Stepancic 1. Vezetőedző: Kilvinger Bálint.
Gyöngyös: Skledar – Végh B. 4/2, Nagy Ádám 3, Hegedüs M. 1, Lang Z. 2, Bajus, Ubornyák 2. Cs.: Marczika (kapus), Neves 3, Jóga 2, BÁLINT B. 5, GYALLAI 5, Gráf 1, Jaros 1, Zakhar. Vezetőedző: dr. Bíró Balázs Bertalan.

Hétméteresek: 8/5 ill. 3/2. Kiállítások: 8, ill. 8 perc.

Nagy lendülettel kezdtek a csapatok a találkozón, a győriek pedig hamar magukhoz ragadták a vezetést Szöllősi Balázs hétméteresével. A zöld-fehérek az elmúlt hetekhez képest rendezettebb játékot és összehangoltabb védekezést mutattak, aminek köszönhetően negyedóra elteltével már négy góllal jártak ellenfelük előtt (11–7). A gyöngyösiek védelme fokozatosan fellazult, több hibát is elkövettek, amit a hazaiak könyörtelenül kihasználtak, így tovább növelték előnyüket. A győri kapuban Pásztor Imre több bravúrt is bemutatott, és egy 4–0-s hazai sorozat után már hétgólos különbség alakult ki a felek között (16–9). A félidő hajrájában a gyöngyösiek némileg faragtak hátrányukból, de az utolsó percben Hári Levente és Dean Bombac is betalált, így magabiztos győri vezetéssel vonulhattak pihenőre a csapatok.

A második játékrészben Bíró Balázs a hét a hat elleni taktikával próbálkozott, ami azonban visszafelé sült el: az ETO sorra lőtte az üres kapus gólokat, és gyorsan tovább növelte előnyét (24–15). A félidő közepére feszültebbé vált a játék, a győriek több technikai hibát is elkövettek, Hári Levente pedig hétméterest hibázott, ám a vendégek négygólos sorozata ellenére is megmaradt a hazaiak magabiztos előnye (25–20). A zöld-fehérek teljesítménye hullámzóvá vált: a hibákat remek egyéni megoldások és kapusteljesítmények követték. Kilvinger Bálint tanítványai a ziccereket is magabiztosan értékesítették, így tíz perccel a mérkőzés vége előtt ismét nyolcgólos előnyt birtokoltak (29–21). Szrnka Levente kiállítása kissé megtörte a győriek lendületét, a gyöngyösiek pedig négy gólra zárkóztak, de az összképet tekintve nem forgott veszélyben a hazai siker. A találkozó végül megérdemelt győri győzelemmel zárult.

Férfi kézilabda: Eto UHT - Braun Gyöngyös

Fotók: Molcsányi Máté

Mérkőzés utáni értékelések

Kilvinger Bálint: - A koncentrált első félidő ma azt a játékot mutatta, amit szeretnénk csinálni. A második félidő pedig bebizonyította, hogy lesz hova fejlődnünk. Folyamatosan tudtuk lőni a gólokat, és az üres kapus gólokkal is el tudtunk lépni. Próbálkoztunk több cserével és támadásokkal, erre szükség lesz a bajnokságban. Időben meg tudtuk fogni a Gyöngyöst. A nehéz időszakban mindig kulcsfontosságú egy ilyen győzelem. Az önbizalmunkat megtépázták az utóbbi meccsek, sokat hibáztunk a kulcsszituációkban. Szépen dolgoztak a fiúk. Ilyen meccsekre még számíthatunk. Örülök, hogy a szurkolóink előtt tudtunk győzni úgy is, hogy az ellenfelet nem lehetett félvállról lenni.

Dely Márton: - Fontos győzelem volt. Nehéz időszakon vagyunk túl, nem éppen úgy játszottunk, ahogyan tudunk. Az első félidőben már egy jobbik arcunkat mutattuk. A második félidőben volt pár hibánk, ami miatt a mérkőzés szoros volt. Örülök annak, hogy a végén is meg tudtuk őrizni a vezetés és itthon tudtuk tartani a két pontot.

Dr. Bíró Balázs Bertalan: - Megérdemelten győztek a győriek. Nem volt kérdés a mérkőzés során, hogy ki fog nyerni. Rengeteg hibát követtünk el. A nyitott védekezés nem úgy sült el, ahogy terveztük. A legnagyobb problémám, hogy a második félidő közepén olyan védekezést tudtunk letenni az asztalra, amit nem a szünetben tanultunk meg, erre lett volna szükség a meccs elejétől kezdve. Emiatt hiányérzetem van. Mindemellett büszkeséggel tölt el, hogy volt tartásunk.

Ubornyák Dávid: - Jó játékot játszottak a győriek. Próbáltuk őket meglepni az öt-egyes védekezéssel. A hatos falunk bizonytalanná vált, nem voltunk olyan kemények, mint amilyenek szoktunk lenni. A második félidőt rosszul kezdtük, de a csapatban van tartás, amiből tudunk táplálkozni.

