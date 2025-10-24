Remek játékkal jött ki az ETO University a gödörből

A férfi kézilabda NB I. 7. fordulójának nyitómérkőzésén a hullámzó teljesítményt mutató HE-DO B Braun Gyöngyös együttesét fogadta az ETO University Handball Team. A kiváló idénykezdet és három győztes mérkőzés után a győri eredménysort három vereség rontotta el, így Kilvinger Bálint tanítványaira létfontosságú mérkőzés várt pénteken este.

Az ETO University számára fontos győzelemhez Dely Máton hat góllal járult hozzá.

Fotó: Molcsányi Máté

ETO University Handball Team – HE-DO B Braun Gyöngyös 34-29 (19-13)

Győr, Magvassy Mihály Sportcsarnok, K&H férfi kézilabda liga, 7. forduló. 750 néző. V.: Felhő Ferenc, Öcsi Tamás. ETO UHT: Pásztor – Krakovszki 3, DELY 6, KUSAN 6, BOMBAC 6/2, Szöllősi 4/1, HÁRI 5/2. Cs.: BRASEN (kapus), Vilovski, Tárnoki 1, Eklemovic 1, Szrnka, Pieczonka, Bozovic 1, Stepancic 1. Vezetőedző: Kilvinger Bálint.

Gyöngyös: Skledar – Végh B. 4/2, Nagy Ádám 3, Hegedüs M. 1, Lang Z. 2, Bajus, Ubornyák 2. Cs.: Marczika (kapus), Neves 3, Jóga 2, BÁLINT B. 5, GYALLAI 5, Gráf 1, Jaros 1, Zakhar. Vezetőedző: dr. Bíró Balázs Bertalan. Hétméteresek: 8/5 ill. 3/2. Kiállítások: 8, ill. 8 perc.

Nagy lendülettel kezdtek a csapatok a találkozón, a győriek pedig hamar magukhoz ragadták a vezetést Szöllősi Balázs hétméteresével. A zöld-fehérek az elmúlt hetekhez képest rendezettebb játékot és összehangoltabb védekezést mutattak, aminek köszönhetően negyedóra elteltével már négy góllal jártak ellenfelük előtt (11–7). A gyöngyösiek védelme fokozatosan fellazult, több hibát is elkövettek, amit a hazaiak könyörtelenül kihasználtak, így tovább növelték előnyüket. A győri kapuban Pásztor Imre több bravúrt is bemutatott, és egy 4–0-s hazai sorozat után már hétgólos különbség alakult ki a felek között (16–9). A félidő hajrájában a gyöngyösiek némileg faragtak hátrányukból, de az utolsó percben Hári Levente és Dean Bombac is betalált, így magabiztos győri vezetéssel vonulhattak pihenőre a csapatok.

A második játékrészben Bíró Balázs a hét a hat elleni taktikával próbálkozott, ami azonban visszafelé sült el: az ETO sorra lőtte az üres kapus gólokat, és gyorsan tovább növelte előnyét (24–15). A félidő közepére feszültebbé vált a játék, a győriek több technikai hibát is elkövettek, Hári Levente pedig hétméterest hibázott, ám a vendégek négygólos sorozata ellenére is megmaradt a hazaiak magabiztos előnye (25–20). A zöld-fehérek teljesítménye hullámzóvá vált: a hibákat remek egyéni megoldások és kapusteljesítmények követték. Kilvinger Bálint tanítványai a ziccereket is magabiztosan értékesítették, így tíz perccel a mérkőzés vége előtt ismét nyolcgólos előnyt birtokoltak (29–21). Szrnka Levente kiállítása kissé megtörte a győriek lendületét, a gyöngyösiek pedig négy gólra zárkóztak, de az összképet tekintve nem forgott veszélyben a hazai siker. A találkozó végül megérdemelt győri győzelemmel zárult.