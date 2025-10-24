Hazai pályán billenhet helyre az ETO University – videó

A K&H férfi kézilabda liga hetedik fordulójában az ETO University hazai közönség előtt lép pályára: pénteken este 18 órától a kiszámíthatatlanul teljesítő HE-DO BRAUN Gyöngyöst fogadja.

Az ETO University az előző idényben hazai pályán le tudta győzni a gyöngyösieket.

Fotó: Mekli Zoltán

A találkozó kulcsfontosságú lehet a győri együttes számára, hiszen egy sikerrel stabilizálhatná helyzetét a tabellán és visszanyerhetné önbizalmát.

Nyomot hagyott bennünk az elmúlt két vereség, nem kell tagadni, főleg mentálisan. Ezen nagyon sokat dolgoztunk a héten. Többször hosszasan beszélgettünk arról, mi az, ami erőt adhat, hogy megtaláljuk a kiutat. Tudjuk, hogy ilyen hullámvölgyön minden csapat átesik, a döntő az, hogy ebből a gödörből milyen hamar tudunk kijönni. Az utolsó két mérkőzésen többet hibáztunk, a végjátékokat sem tudtuk jól befejezni, amikor pedig lehetőségünk lett volna nem tudtunk ellépni. Ilyen hibákat pedig az ellenfél kihasználja. A Gyöngyös egy agilis csapat, amelynek magja már évek óta együtt dolgozik. Nehéz, küzdős mérkőzésre számítok. Egyértelműen győzni szeretnénk, nem is lehet más a cél az elmúlt mérkőzések tükrében

– nyilatkozta Kilvinger Bálint vezetőedző a találkozó előtt.

Az ETO University nehéz időszakon megy keresztül

Milos Bozovic, a zöld-fehérek játékosa így értékelt:

Mi most egy kihívásokkal teli periódusban vagyunk. Ez a sport: hol fent, hol lent vagyunk. A legfontosabb, hogy tudjuk, mit akarunk ebben a szezonban.

A két együttes az előző idényben kétszer találkozott egymással, mindkét mérkőzés a pályaválasztó fél javára dőlt el.