1 órája
Hazai pályán billenhet helyre az ETO University – videó
Meglehetősen nehéz időszakát éli Kilvinger Bálint együttese, amely a remek szezonkezdetet követően három egymást követő vereséget szenvedett el. Az ETO University az FTC-Green Collect, a PLER, valamint az újonc Budai Farkasok ellen sem tudta megszerezni a győzelmet, így fontos lenne számára a javítás.
A K&H férfi kézilabda liga hetedik fordulójában az ETO University hazai közönség előtt lép pályára: pénteken este 18 órától a kiszámíthatatlanul teljesítő HE-DO BRAUN Gyöngyöst fogadja.
A találkozó kulcsfontosságú lehet a győri együttes számára, hiszen egy sikerrel stabilizálhatná helyzetét a tabellán és visszanyerhetné önbizalmát.
Nyomot hagyott bennünk az elmúlt két vereség, nem kell tagadni, főleg mentálisan. Ezen nagyon sokat dolgoztunk a héten. Többször hosszasan beszélgettünk arról, mi az, ami erőt adhat, hogy megtaláljuk a kiutat. Tudjuk, hogy ilyen hullámvölgyön minden csapat átesik, a döntő az, hogy ebből a gödörből milyen hamar tudunk kijönni. Az utolsó két mérkőzésen többet hibáztunk, a végjátékokat sem tudtuk jól befejezni, amikor pedig lehetőségünk lett volna nem tudtunk ellépni. Ilyen hibákat pedig az ellenfél kihasználja. A Gyöngyös egy agilis csapat, amelynek magja már évek óta együtt dolgozik. Nehéz, küzdős mérkőzésre számítok. Egyértelműen győzni szeretnénk, nem is lehet más a cél az elmúlt mérkőzések tükrében
– nyilatkozta Kilvinger Bálint vezetőedző a találkozó előtt.
Az ETO University nehéz időszakon megy keresztül
Milos Bozovic, a zöld-fehérek játékosa így értékelt:
Mi most egy kihívásokkal teli periódusban vagyunk. Ez a sport: hol fent, hol lent vagyunk. A legfontosabb, hogy tudjuk, mit akarunk ebben a szezonban.
A két együttes az előző idényben kétszer találkozott egymással, mindkét mérkőzés a pályaválasztó fél javára dőlt el.
A szépítésre október 24-én lesz alkalma az ETO Universitynek, 18 órától a Magvassy Mihály Sportcsarnokban fogadja a HE-DO B Braun Gyöngyös csapatát.