Kézilabda
28 perce
ETO University Handball Team – HE-DO B. Braun Gyöngyös – online közvetítés 18 órától
A gyöngyösi élvonalbeli kézilabdacsapat érkezik Győrbe. Az ETO University a Magvassyban fogadja ellenfelét 18 órától, az összecsapást cikkünkből élőben követheti!
Hazai közönség előtt lép pályára az ETO University Handball Team. Kilvinger Bálint együttese nehéz időszakon megy keresztül, lélektanilag is fontos a két pont megszerzése.
Nyomot hagyott bennünk az elmúlt két vereség - nem kell tagadni - főleg mentálisan. ezen nagyon sokat dolgoztunk a héten. A Gyöngyös egy agilis csapat, amelynek magja már évek óta együtt dolgozik. Nehéz, küzdős mérkőzésre számítok
- nyilatkozta a vezetőedző.
A találkozó 18 órakor kezdődik, élő közvetítés hamarosan!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre