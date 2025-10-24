október 24., péntek

Salamon névnap

12°
+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

28 perce

ETO University Handball Team – HE-DO B. Braun Gyöngyös – online közvetítés 18 órától

Címkék#Kilvinger Bálint#ETO UNIVERSITY HANDBALL TEAM#kézilabdacsapat

A gyöngyösi élvonalbeli kézilabdacsapat érkezik Győrbe. Az ETO University a Magvassyban fogadja ellenfelét 18 órától, az összecsapást cikkünkből élőben követheti!

Kisalföld.hu

Hazai közönség előtt lép pályára az ETO University Handball Team. Kilvinger Bálint együttese nehéz időszakon megy keresztül, lélektanilag is fontos a két pont megszerzése.

ETO University
Fontos két pontért küzd az ETO University hazai pályán.
Fotó: Krizsán Csaba

Nyomot hagyott bennünk az elmúlt két vereség - nem kell tagadni - főleg mentálisan. ezen nagyon sokat dolgoztunk a héten. A Gyöngyös egy agilis csapat, amelynek magja már évek óta együtt dolgozik. Nehéz, küzdős mérkőzésre számítok

- nyilatkozta a vezetőedző.

A találkozó 18 órakor kezdődik, élő közvetítés hamarosan!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu