ETO University HT – Gyöngyös – ÉLŐ

Kézilabda K&H Férfi Liga, 7. forduló

ETO Iniversity HT - HE-DO B Braun Gyöngyös - ÉLŐ

Győr, Magvassy Mihály Sportcsarnok. Játékvezető: Felhő Ferenc, Öcsi Tamás

PERCRŐL PERCRE

6. perc: Szöllősi lövését védi Skledar, az ismétlést viszont belövi a győri játékos. 5-3.

5. perc: Végh értékesíti a büntetőt. 4-3. Delyvel szemben szabálytalankodnak büntetőt érően a vendégek.

4. perc: Kusan eredményes újra. 4-2. Hétméterest lőhet a Gyöngyös.

3. perc: Ismét Nagy Ádám egyenlít. 2-2. Kusan szerez szép gólt. 3-2. Pásztor védi Lang próbálkozását.

2. perc: Nagy Ádám egyenlít. Azonnal jön a válasz Dely Mártontól. 2-1.

1. perc: A játékosok közül többen régi ismerősként köszöntik egymást. Vilovski például három szezonban is erősítette korábban a Gyöngyöst, Lang Zalán pedig tavaly még győri színekben szerepelt. A hazai kezdő: Pásztor a kapuban, akét szélen Krakovszki és Hári, beállóban Kusan, középen Bombac, Szöllősi és Dely. A vendégek kapujában Skledar, előtte Ubornyák, Hegedűs, Nagy Á, Végh B. és Bajus. A mérkőzést a zöldben játszó ETO kezdi, sárga-feketében a vendégek. Hétméterest harcol ki Bombac. Szöllősi bedobja. 1-0.

ELŐZETES

Hazai közönség előtt lép pályára az ETO University Handball Team. Kilvinger Bálint együttese nehéz időszakon megy keresztül, lélektanilag is fontos a két pont megszerzése.

Fontos két pontért küzd az ETO University hazai pályán.

Fotó: Krizsán Csaba

Nyomot hagyott bennünk az elmúlt két vereség - nem kell tagadni - főleg mentálisan. ezen nagyon sokat dolgoztunk a héten. A Gyöngyös egy agilis csapat, amelynek magja már évek óta együtt dolgozik. Nehéz, küzdős mérkőzésre számítok

- nyilatkozta a vezetőedző.