Kézilabda

24 perce

Junior válogatottat igazolt az ETO University

Címkék#Fazekas Máté#ETO University#Eklemovic Márkó#MOL Tatabánya

Eklemovic Márkó Győrbe igazolt. Az ETO University az ifjú tehetségek szerepeltetésére nagy hangsúlyt fektet, ennek jegyében szerződtették az irányítót.

Kisalföld.hu

A győri klub ezen a héten jelentette be, hogy irányítója, Fazekas Máté Szegedre igazolt. Az ETO University Handball Team a junior válogatott Eklemovic Márkóval erősítette meg keretét.

ETO University
Az ETO University HT Fazekas Máté helyére igazolta Eklemovic Márkót.
Forrás: ETO University HT

Miután hazai ellenfelünket, az OTP-Bank Pick Szegedet megsegítve elengedtük a magyar kézilabdázás egyik nagy tehetségét egyesületünkből, nyilvánvalóvá vált, hogy gondoskodnunk kell a megfelelő szintű helyettesítéséről 

- nyilatkozta Uhlig Rita ügyvezető, aki kiemelte: a filozófiájukkal összhangban választották a tehetséges fiatalt. Eklemovic már a PLER elleni találkozón a keret tagja lesz.

„Nagy örömmel csatlakozom az ETO csapatához. Jól ismerem a klubot, nyomon követtem az eddigi szereplésüket. Nagyon vonzó volt számomra az a terv, amit a vezetőség felvázolt számomra. Tudom, hogy kitűnő közösség tagja lehetek és rengeteg olyan játékos alkotja a keretet, akitől sokat tudok tanulni"

- emelte ki Eklemovic Márkó.

Az ETO University új igazolása 45 gólt szerzett az előző idényben

A MOL Tatabánya csapatától Győrbe igazolt, 2007-es születésű játékos 24 bajnoki és 3 Magyar Kupa-meccsen szerepelt. Alapembere volt a 2025-ös, egyiptomi rendezésű világbajnokságon szereplő magyar korosztályos válogatottnak, amelynek színeiben a legeredményesebb játékosként nyolc találkozón 47 gólt lőtt.

 

