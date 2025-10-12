Ünnepel az ETO University játékosa

Dely Márton 2000. október 12-én született. Az ETO University 2024 májusában kezdte el azt a csapatot építeni, amellyel stabilizálhatják helyüket a magyar élvonalban.

Dely Márton, az ETO University játékosa születésnapját ünnepli.

Fotó: Krizsán Csaba

Ehhez olyan alapemberekre volt szükség, mint Dely Márton, aki a Győrbe igazolása előtt kilenc évig játszott a NEKA együttesénél.

Márciusban súlyos sérülés érte, ami miatt hosszú kihagyás várt a játékosra. A Gyöngyös elleni mérkőzés első félidejének utolsó perceiben a földön maradt Dely, kiderült, hogy eltört a bokája és a szalagjai is elszakadtak.

A hosszú rehabilitáció után visszatért, ebben az idényben öt mérkőzésen kilenc gólig jutott.