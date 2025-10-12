október 12., vasárnap

Miksa névnap

15°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Ünnepel az ETO University játékosa

Címkék#NEKA#Dely Márton#ETO University

Születésnapját ünnepli Dely Márton. Az ETO University átlövője 25 éves.

Kisalföld.hu

Dely Márton 2000. október 12-én született. Az ETO University 2024 májusában kezdte el azt a csapatot építeni, amellyel stabilizálhatják helyüket a magyar élvonalban. 

ETO University
Dely Márton, az ETO University játékosa születésnapját ünnepli.
Fotó: Krizsán Csaba

Ehhez olyan alapemberekre volt szükség, mint Dely Márton, aki a Győrbe igazolása előtt kilenc évig játszott a NEKA együttesénél. 

Márciusban súlyos sérülés érte, ami miatt hosszú kihagyás várt a játékosra. A Gyöngyös elleni mérkőzés első félidejének utolsó perceiben a földön maradt Dely, kiderült, hogy eltört a bokája és a szalagjai is elszakadtak.

A hosszú rehabilitáció után visszatért, ebben az idényben öt mérkőzésen kilenc gólig jutott. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu