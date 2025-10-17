október 17., péntek

Kézilabda

1 órája

Dugó, dráma és újabb fájó vereség

Címkék#Dean Bombac#ETO University#hári levente#Budai Farkasok

Tetemes csúszással érkeztek meg a győri férfi kézilabdázók Budaörsre. Hiába tért vissza a győriek kulcsembere, az ETO University végletekig kiélezett találkozón, mindössze egy góllal maradt alul.

Venesz Klaudia

Dugóba került az ETO University csapatát szállító autóbusz az autópályán, így 45 perc csúszással kezdődhetett el a győri zöld-fehérek mérkőzése az újonc Budai Farkasok otthonában. 

ETO University
Újabb két pont csúszott ki az ETO University kezéből. 
Forrás: Facebook/Budai Farkasok

A múlt héten érezhetően megviselte a győri kézilabdacsapatot Dean Bombac hiánya, ennek is szerepe lehetett abban, hogy a papíron jóval esélyesebb ETO mégis vereséget szenvedett a PLER ellen. A szlovén irányító felépült kisebb sérüléséből, ám jelenléte sem bizonyult elégnek a győzelemhez. A Budai Farkasok friss feljutóként, az idényben először ünnepelhettek győzelmet. 

Budai Farkasok-Rév – ETO University Handball Team 26-25 (15-15)

Budaörs, K&H férfi kézilabda liga, 6. forduló. V.: Mariana Garcia, Maria Ines Paolantoni (argentinok)

Budai Farkasok: Tóth N. – Csengeri 6/3, Panic 2, Maric 6, Juhász Á. 3/1, Boskos 3, Nourelden 2. Cs.: Balogh T. (kapus), Bene, Kovács Á. 1, Hutvágner, Draskovics 3, Szeitl, Kristóf. Vezetőedző: Kiss Szilárd.

ETO UHT: Pásztor – Krakovszki 3, Dely 1, Vilovski, Kusan 4, Bozovic 4, Bombac 3. Cs.: Hári 6/5, Szrnka, Szöllősi 3, Tárnoki, Stepancic, Eklemovic 1, Piezonka, Nagy M.. Vezetőedző: Kilvinger Bálint.

Hétméteresek: 5/4, ill. 7/4. Kiállítások: 8, ill. 12 perc.

A találkozó elején a hazaiak villámrajtot vettek, az első támadásból megszerezték a vezetést, majd háromgólos előnyre tettek szert. A zöld-fehérek azonban gyorsan rendezték soraikat: egy 3–0-s sorozattal egalizáltak, sőt a vezetést is átvették (10-11). Az első félidő hátralévő részében fej fej mellett haladt a két csapat. Bár Pásztor Imre hétméterest is hárított, a Budai Farkasok nem engedték leszakítani magukat. A győriek több ziccert is elpuskáztak, miközben a hazaiak rendre megtalálták a rést a védelmükön. A szünetre így 15–15-ös döntetlennel vonultak a felek.

A fordulás után sem változott a játék képe: mindkét oldalon akadtak hibák, egyik gárda sem tudott komoly előnyt kiharcolni. A budaörsiek többször is vezettek, igaz, legfeljebb egy góllal. A 40. percben Dely Márton piros lapot kapott, ami újabb fordulatot hozott. A válogatott Hári Levente ziccerből talált be, ezzel ismét a győriek kerültek előnybe (21-22), de a lendületük nem tartott sokáig az újabb technikai hibáknak és kihagyott helyzeteknek köszönhetően. Hári Levente és a frissen igazolt Eklemovic Márkó is elhibázta a hétméteresét, ami kulcsfontosságúnak bizonyult a végjátékban.

A hajrá izgalmasan alakult: a győriek szerezték a mérkőzés utolsó találatát, de az egyenlítésre ez már nem volt elég. A Budai Farkasok mindössze egy góllal győzték le az ETO Universityt.

A következő fordulóban újra hazai pályán harcolhat ki két pontot az ETO, a vendég a HE-DO B. BRAUN Gyöngyös lesz. A mérkőzést október 24-én, pénteken 18 órakor játsszák.

 

