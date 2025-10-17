Győzelemre hangolva – videó

Meglepetésre vereséggel zárta legutóbbi mérkőzését Kilvinger Bálint együttese. Az ETO University hatalmas lendülettel kezdte az idényt, azonban az utolsó két találkozón alulmaradt.

Fotó: Krizsán Csaba

A szépítés lehetősége adott lesz a péntek esti mérkőzésen: az újonc budaörsi csapat otthonában lépnek pályára a zöld-fehérek.

A Budai Farkasok eredménysora a 2025/2026-os idényben vereségekkel tűzdelt: a Szegedtől és a Veszprémtől is kikapott a fővárosi együttes, a szigetszentmiklósi, balatonfüredi és komlói csapattal pedig döntetlent játszott.

Az ETO University szezonja felemás

Kilvinger Bálint tanítványai nagyszerűen kezdték az évadot: a Csurgó, a NEKA és a Budakalász sem fogott ki rajtuk, az FTC-Green Collecttől pedig mindössze egy góllal kaptak ki. A hideg zuhany a múlt heti mérkőzésen érte a győrieket, ugyanis az esélytelenebb PLER nyerte a találkozót.

„Hétfőn azzal kezdtük a napot, hogy rendbe tettük a fejeket a vereség után. Úgy érzem, ez sikerült, lezártuk a dolgot és tanultunk a hibánkból, utána pedig nekiláttunk a munkának, hiszen a meccsnap nagyon közel van. Egy épülő, formálódó csapat az ellenfelünk, a tabellán lévő helyezés egyáltalán nem mérvadó

– osztotta meg Kilvinger Bálint gondolatait utalva arra, hogy pénteken este a sereghajtó Farkasok ellen játszanak.

Pásztor Imre szerint a múlt héten nem volt meg a győzelemhez szükséges átütőerő, de a saját játékukra koncentrálva javíthatnak a mérlegükön:

A Budai Farkasok - ETO University Handball Team mérkőzés október 17-én, pénteken 18.30-kor kezdődik, a találkozót az M4 Sport YouTube-csatornáján közvetítik.