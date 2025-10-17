október 17., péntek

Kézilabda

49 perce

Győzelemre hangolva – videó

Idegenben játsszák következő mérkőzésüket a győri férfi kézilabdázók. Az ETO University ellenfele a Budai Farkasok lesz a K&H férfi kézilabda liga 6. fordulójában.

Kisalföld.hu

Meglepetésre vereséggel zárta legutóbbi mérkőzését Kilvinger Bálint együttese. Az ETO University hatalmas lendülettel kezdte az idényt, azonban az utolsó két találkozón alulmaradt.

ETO University
Fotó: Krizsán Csaba

A szépítés lehetősége adott lesz a péntek esti mérkőzésen: az újonc budaörsi csapat otthonában lépnek pályára a zöld-fehérek. 

A Budai Farkasok eredménysora a 2025/2026-os idényben vereségekkel tűzdelt: a Szegedtől és a Veszprémtől is kikapott a fővárosi együttes, a szigetszentmiklósi, balatonfüredi és komlói csapattal pedig döntetlent játszott.

Az ETO University szezonja felemás

Kilvinger Bálint tanítványai nagyszerűen kezdték az évadot: a Csurgó, a NEKA és a Budakalász sem fogott ki rajtuk, az FTC-Green Collecttől pedig mindössze egy góllal kaptak ki. A hideg zuhany a múlt heti mérkőzésen érte a győrieket, ugyanis az esélytelenebb PLER nyerte a találkozót. 

„Hétfőn azzal kezdtük a napot, hogy rendbe tettük a fejeket a vereség után. Úgy érzem, ez sikerült, lezártuk a dolgot és tanultunk a hibánkból, utána pedig nekiláttunk a munkának, hiszen a meccsnap nagyon közel van. Egy épülő, formálódó csapat az ellenfelünk, a tabellán lévő helyezés egyáltalán nem mérvadó 

osztotta meg Kilvinger Bálint gondolatait utalva arra, hogy pénteken este a sereghajtó Farkasok ellen játszanak.

Pásztor Imre szerint a múlt héten nem volt meg a győzelemhez szükséges átütőerő, de a saját játékukra koncentrálva javíthatnak a mérlegükön:

A Budai Farkasok - ETO University Handball Team mérkőzés október 17-én, pénteken 18.30-kor kezdődik, a találkozót az M4 Sport YouTube-csatornáján közvetítik.

