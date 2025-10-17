Dugó, dráma és újabb fájó vereség

Dugóba került az ETO University csapatát szállító autóbusz az autópályán, így 45 perc csúszással kezdődhetett el a győri zöld-fehérek mérkőzése az újonc Budai Farkasok otthonában.

Újabb két pont csúszott ki az ETO University kezéből.

Forrás: Facebook/Budai Farkasok

A múlt héten érezhetően megviselte a győri kézilabdacsapatot Dean Bombac hiánya, ennek is szerepe lehetett abban, hogy a papíron jóval esélyesebb ETO mégis vereséget szenvedett a PLER ellen. A szlovén irányító felépült kisebb sérüléséből, ám jelenléte sem bizonyult elégnek a győzelemhez. A Budai Farkasok friss feljutóként, az idényben először ünnepelhettek győzelmet.

Budai Farkasok-Rév – ETO University Handball Team 26-25 (15-15) Budaörs, K&H férfi kézilabda liga, 6. forduló. V.: Mariana Garcia, Maria Ines Paolantoni (argentinok) Budai Farkasok: Tóth N. – Csengeri 6/3, Panic 2, Maric 6, Juhász Á. 3/1, Boskos 3, Nourelden 2. Cs.: Balogh T. (kapus), Bene, Kovács Á. 1, Hutvágner, Draskovics 3, Szeitl, Kristóf. Vezetőedző: Kiss Szilárd. ETO UHT: Pásztor – Krakovszki 3, Dely 1, Vilovski, Kusan 4, Bozovic 4, Bombac 3. Cs.: Hári 6/5, Szrnka, Szöllősi 3, Tárnoki, Stepancic, Eklemovic 1, Piezonka, Nagy M.. Vezetőedző: Kilvinger Bálint. Hétméteresek: 5/4, ill. 7/4. Kiállítások: 8, ill. 12 perc.

A találkozó elején a hazaiak villámrajtot vettek, az első támadásból megszerezték a vezetést, majd háromgólos előnyre tettek szert. A zöld-fehérek azonban gyorsan rendezték soraikat: egy 3–0-s sorozattal egalizáltak, sőt a vezetést is átvették (10-11). Az első félidő hátralévő részében fej fej mellett haladt a két csapat. Bár Pásztor Imre hétméterest is hárított, a Budai Farkasok nem engedték leszakítani magukat. A győriek több ziccert is elpuskáztak, miközben a hazaiak rendre megtalálták a rést a védelmükön. A szünetre így 15–15-ös döntetlennel vonultak a felek.

A fordulás után sem változott a játék képe: mindkét oldalon akadtak hibák, egyik gárda sem tudott komoly előnyt kiharcolni. A budaörsiek többször is vezettek, igaz, legfeljebb egy góllal. A 40. percben Dely Márton piros lapot kapott, ami újabb fordulatot hozott. A válogatott Hári Levente ziccerből talált be, ezzel ismét a győriek kerültek előnybe (21-22), de a lendületük nem tartott sokáig az újabb technikai hibáknak és kihagyott helyzeteknek köszönhetően. Hári Levente és a frissen igazolt Eklemovic Márkó is elhibázta a hétméteresét, ami kulcsfontosságúnak bizonyult a végjátékban.