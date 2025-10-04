október 4., szombat

Labdarúgás

1 órája

ETO - új igazolással a DVSC ellen

Címkék#győri#Debrecen#ETO FC#ETO#Ferencváros

Debrecenben lép pályára az ETO FC a Fizz Liga hétvégi fordulójában. Az ETO már régen nyert a hajdúsági fővárosban.

Kisalföld.hu
ETO - új igazolással a DVSC ellen

DVSC-ETO FC

ETO
Schön Szabolcs a negyedik mérkőzésére készül az ETO-ban. Fotó: www.sportshot.de

Debrecen, szombat, 19.30.
A 9. forduló egyik kiemelkedő párosítása, amelyet 85. alkalommal  rendeznek meg az élvonalban. A párharc roppant kiegyenlített, mivel a 27 döntetlen mellett a Debrecen 29-szer, míg az ETO 28-szor győzött. A szoros állás elsősorban a hajdúságiak utóbbi két évtizedben nyújtott hazai teljesítményének eredménye, mivel a győriek huszonegy éve nem nyertek Debrecenben. Az időközben lejátszott tizenegy NB I-es mérkőzésből öt hazai győzelem és hat döntetlen született. 
Az ETO a Ferencváros ellen elveszítette idei veretlenségét, de így is kiemelkedő eredménysort tudnak felmutatni idén: a február óta lejátszott 23 bajnokiból csak kettőt veszítettek el, mindkettőt a bajnok ellen az ETO Parkban.
A győri szurkolók abban reménykednek, az elmúlt hétvégi vereség nem törte meg az ETO lendületét és Debrecenből pontokkal tér haza. Ehhez talán az is kell, hogy Claudiu Bumba végre megtalálja a góllövő cipőjét.

Senna Miangue. Fotó: etofc/facebook

Az ETO új szerzeménye

Csütörtökön 28 éves belga belső védőt igazoltak a zöld-fehérek, Senna Miangue  2026 nyaráig írt alá. 
A 192 centiméter magas, több poszton - elsősorban középhátvédként, de balhátvédként és bal oldali középpályásként is - bevethető játékos július óta szabadon igazolható volt, miután távozott a belga élvonalbeli Cercle Brugge csapatától.
A belga játékos 2013-ban az Inter Milan akadémiájához igazolt. Az olasz klub utánpótlásában Coppa Italia Primavera- és Viareggio-torna-győztes lett, majd 2016-ban bemutatkozott a Serie A-ban is, összesen öt tétmérkőzésen lépett pályára az Inter első csapatában. Ezt követően a szintén olasz élvonalbeli Cagliari szerződtette, ahol több szezonon át szerepelt, közben kölcsönben megfordult a Standard Liege és a KAS Eupen csapataiban is.
A Fizz Liga 9. fordulójának további párosítása: Kazincbarcika SC-MTK x-x. Szombat: Nyíregyháza-Zalaegerszegi TE FC 14.15, Puskás Akadémia FC-Újpest FC 17.00. Vasárnap: Ferencvárosi TC-Paksi FC 16.30, Kisvárda-DVTK 19.00.

