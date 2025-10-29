ETO-s gólokkal győzött a magyar csapat Gyirmóton

Gyirmóton fogadta a Feröer-szigetek nemzeti együttesét barátságos mérkőzésen a férfi U16-os válogatott, és 2–0-ás győzelmet aratott.

A magyar válogatott góljait két ETO-játékos szerezte. A 29. percben Orji Dávid éles szögből szerzett góljával került előnybe a hazai együttes, majd a második félidő derekán a gólszerző ugratta ki Élő Csongort, aki a balösszekötő helyéről a bal felső sarokba lőtt.