Labdarúgás

1 órája

ETO-s gólokkal győzött a magyar csapat Gyirmóton

Kisalföld.hu
ETO-s gólokkal győzött a magyar csapat Gyirmóton

 Gyirmóton fogadta a Feröer-szigetek nemzeti együttesét barátságos mérkőzésen a férfi U16-os válogatott, és 2–0-ás győzelmet aratott. 

A magyar válogatott góljait két ETO-játékos szerezte. A 29. percben Orji Dávid éles szögből szerzett góljával került előnybe a hazai együttes, majd a második félidő derekán a gólszerző ugratta ki Élő Csongort, aki a balösszekötő helyéről a bal felső sarokba lőtt. 

