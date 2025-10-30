október 30., csütörtök

ETO-Paks rangadó a hétvége slágere

A Fizz Ligától a vármegyei bajnokságokig teljes fordulót rendeznek az ünnepi hétvégén. Az ETO a listavezető Paksot fogadja szombaton.

ETO-Paks rangadó a hétvége slágere

Az ETO a legutóbbi bajnoki fordulóban kétgólos vezetésről fájó vereséget szenvedett Kisvárdán, hét közben aztán a MOL Magyar Kupában a Pilis elleni 9-0-ás sikerrel hangolt a hétvégi rangadóra. Kisvárdán részben a védekezésbeli hibák okozták az ETO vesztét, ha ezen sikerül javítani, akkor hazai pályán begyűjtheti a három pontot.

ETO
Az ETO kezdőcsapata a Pilis elleni kupamérkőzésen. Fotó: KRCS

ETO FC-Paks 

Fizz Liga, Győr, ETO Park, szombat, 15.30.
A 12. forduló további párosítása, ma: Kisvárda-Nyíregyháza 20.00. Szombat:  Kazincbarcika SC-Puskás Akadémia, 13.15, Ferencváros-MTK 20.00. Vasárnap: DVTK-Újpest FC 15.30, DVSC-Zalaegerszegi TE FC 18.00.

A bajnokság állása
    1.    Paks    11    5    5    1    26    -    17    20
    2.    Kisvárda    10    6    1    3    12    -    15    19
    3.    DVSC    11    5    4    2    18    -    14    19
    4.    MTK    11    5    2    4    24    -    18    17
    5.    Ferencváros    10    4    4    2    20    -    11    16
    6.    ETO FC    10    4    4    2    21    -    14    16
    7.    Puskás A.    11    4    3    4    14    -    16    15
    8.    DVTK    11    2    5    4    15    -    21    11
    9.    Kazincbarcika    10    3    1    6    10    -    19    10
    10.    ZTE    11    2    4    5    18    -    20    10
    11.    Újpest    11    2    4    5    15    -    18    10
    12.    Nyíregyháza    11    2    3    6    14    -    24    9

 A női NB I-ben Újpest-ETO FC mérkőzést rendeznek szombaton 14 órától. Az ETO a dobogósokhoz képest jelentős ponthátránnyal az ötödik helyen áll a táblázaton.
 


 

