ETO-Paks rangadó a hétvége slágere

Az ETO a legutóbbi bajnoki fordulóban kétgólos vezetésről fájó vereséget szenvedett Kisvárdán, hét közben aztán a MOL Magyar Kupában a Pilis elleni 9-0-ás sikerrel hangolt a hétvégi rangadóra. Kisvárdán részben a védekezésbeli hibák okozták az ETO vesztét, ha ezen sikerül javítani, akkor hazai pályán begyűjtheti a három pontot.

Az ETO kezdőcsapata a Pilis elleni kupamérkőzésen. Fotó: KRCS

ETO FC-Paks

Fizz Liga, Győr, ETO Park, szombat, 15.30.

A 12. forduló további párosítása, ma: Kisvárda-Nyíregyháza 20.00. Szombat: Kazincbarcika SC-Puskás Akadémia, 13.15, Ferencváros-MTK 20.00. Vasárnap: DVTK-Újpest FC 15.30, DVSC-Zalaegerszegi TE FC 18.00.

A bajnokság állása

1. Paks 11 5 5 1 26 - 17 20

2. Kisvárda 10 6 1 3 12 - 15 19

3. DVSC 11 5 4 2 18 - 14 19

4. MTK 11 5 2 4 24 - 18 17

5. Ferencváros 10 4 4 2 20 - 11 16

6. ETO FC 10 4 4 2 21 - 14 16

7. Puskás A. 11 4 3 4 14 - 16 15

8. DVTK 11 2 5 4 15 - 21 11

9. Kazincbarcika 10 3 1 6 10 - 19 10

10. ZTE 11 2 4 5 18 - 20 10

11. Újpest 11 2 4 5 15 - 18 10

12. Nyíregyháza 11 2 3 6 14 - 24 9

A női NB I-ben Újpest-ETO FC mérkőzést rendeznek szombaton 14 órától. Az ETO a dobogósokhoz képest jelentős ponthátránnyal az ötödik helyen áll a táblázaton.





