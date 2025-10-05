október 5., vasárnap

Labdarúgó NB III, Északnyugati csoport

2 órája

A Mosonmagyaróvár Győrben győzte le az ETO Akadémiát

Kisalföld.hu
A Mosonmagyaróvár Győrben győzte le az ETO Akadémiát

ETO Akadémia–Credobus Mosonmagyaróvár 0–2 (0–1)

ETO
Értékes pontoka szerzett a Mosonmagyaróvár az ETO Akadémia otthonában. Fotó: Molcsányi Máté

Győr, 100 néző. V.: Góbi.
ETO Akadémia: Kocsis – Black, Pálfalvi, Mascoe, Lacza, (Hálám, 91.), Szarka, Csorba D., Kulcsár, Kiss M., Garamszegi-Géczy (Csorba T., 85.), Csala (Algács, 79.). Vezetőedző: Nagy Ádám.
Mosonmagyaróvár: Kovács – Simita, Czingráber, Vágó, Illés (Pap, 59.), Gera (Baróti, 87.), Gáncs (Tullner, 59.), Ocskay (Menyhárt, 68.), Kitl, Pongrácz, Erdei. Vezetőedző: Gyürki Gergely,
Gsz.: Gera (12., 71.).
Kiállítva: Csorba D. (93.).

Jól futballozott, de kikapott az ETO Akadémia

Nagy Ádám: - Két lehetőségét a rutinos ellenfelünk kihasználta, ennek ellenére a csapatot egy rossz szó nem érheti, mert jól futbalozott és amire készültünk, szinte maradéktalanul megvalósította.
Gyürki Gergely: - Nehéz mérkőzésre számítottunk és amire számítottunk, azt meg is kaptuk. Az ETO Akadémia jó erőkből álló csapat, különösen hazai pályán veszélyes. A meccs kulcspontjait kiválóan oldottuk meg. Jól működött, amit elképzeltünk, jó teljesítményt nyújtott a csapat. Elégedett vagyok az eredménnyel, a három ponttal. Ami Gera Zalánt illeti, rengeteg pluszmunkát fektet a felkészülésébe az edzéseken kívül is. Részben ennek köszönhető, hogy jó formában van és sorozatban lövi a gólokat. Az elmúlt meccsen mesterhármast ért el, ezúttal pedig duplázott. Körülötte jól alakítottuk ki a csapat szerkezetét, ez is támogatja a támadónk gólerősségét.
 

