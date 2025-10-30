október 30., csütörtök

Labdarúgás

30 perce

Még mindig téma az ETO meze – videó

Címkék#mez#ETO FC#arculat#logó

A Fizz Ligában szereplő, élvonalbeli labdarúgócsapatok közül több új ruházatot kapott. Köztük a győri focisták is, de hiába készült el az új arculat, még mindig foglalkoztatják a közvéleményt az ETO-mezek.

Kisalföld.hu

Az ETO FC nevéből előbb a Győr került ki, majd logót is váltott a Rába-parti klub. Az új idényre sportszergyártót is váltottak a zöld-fehérek, nem sokkal később pedig bemutatták az új ETO-mezeket is.

ETO-mez
Az új ETO-mezeket az idény elején mutatták be. Fotó: Krizsán Csaba

Az ETO szurkolói körében óriási felháborodást keltett a címerváltás, többen nem értették, miért kellett hozzányúlni a csapat értékeit kifejező jelképhez. Az irány egy jóval letisztultabb forma volt, az újratervezéssel megbízott londoni ügynökség meghagyta a pajzsot, az arany babérkoszorút és az alapítás évszámát. A címerváltás után mi is megkérdeztük olvasóinkat arról, hogyan viszonyulnak az új arculathoz: a szavazatot leadók 77 százaléka nem tudott azonosulni az új címerrel. A háborgók hangja elhalkult, a csapat eredményei pedig azóta feledtették az ellenszenvet.

Megújult az ETO-mez is

Az ETO FC új szponzorral kötött szerződést, a csapat öltözetét pedig Macronra cserélték. A népszerű márka felszereléseit a szezonnyitó sajtótájékoztatón mutatta be a klub, a szurkolók pedig alig várták, hogy kedvenceik „bőrébe bújhassanak”.


Mindig van újabb verzió

A zavo.coach nevű TikTok-felhasználó több Fizz Liga-csapat mezét újragondolta, köztük a győriekét is. A tervező meghagyta a zöld-fehér színvilágot, de a csíkozást vízszintesre cserélte – amilyen egyébként a csapat 1963-as, vagy 1982-es öltözete volt.

Mutatjuk, hogy sikerült a legújabb terv:

@zavo.coach NB1-es mezek 5.rész!⚽️ Elkészítettem a saját verziómat a Győri ETO hazai mezéről. #foci #labdarúgás #gyorieto ♬ QUÉ DICES? - svlient & WZ Beat
