30 perce
Még mindig téma az ETO meze – videó
A Fizz Ligában szereplő, élvonalbeli labdarúgócsapatok közül több új ruházatot kapott. Köztük a győri focisták is, de hiába készült el az új arculat, még mindig foglalkoztatják a közvéleményt az ETO-mezek.
Az ETO FC nevéből előbb a Győr került ki, majd logót is váltott a Rába-parti klub. Az új idényre sportszergyártót is váltottak a zöld-fehérek, nem sokkal később pedig bemutatták az új ETO-mezeket is.
Az ETO szurkolói körében óriási felháborodást keltett a címerváltás, többen nem értették, miért kellett hozzányúlni a csapat értékeit kifejező jelképhez. Az irány egy jóval letisztultabb forma volt, az újratervezéssel megbízott londoni ügynökség meghagyta a pajzsot, az arany babérkoszorút és az alapítás évszámát. A címerváltás után mi is megkérdeztük olvasóinkat arról, hogyan viszonyulnak az új arculathoz: a szavazatot leadók 77 százaléka nem tudott azonosulni az új címerrel. A háborgók hangja elhalkult, a csapat eredményei pedig azóta feledtették az ellenszenvet.
Megújult az ETO-mez is
Az ETO FC új szponzorral kötött szerződést, a csapat öltözetét pedig Macronra cserélték. A népszerű márka felszereléseit a szezonnyitó sajtótájékoztatón mutatta be a klub, a szurkolók pedig alig várták, hogy kedvenceik „bőrébe bújhassanak”.
Szenzációs videó! Nézze meg, milyen mezekben játszott az ETO FC az elmúlt több mint száz évben
Mindig van újabb verzió
A zavo.coach nevű TikTok-felhasználó több Fizz Liga-csapat mezét újragondolta, köztük a győriekét is. A tervező meghagyta a zöld-fehér színvilágot, de a csíkozást vízszintesre cserélte – amilyen egyébként a csapat 1963-as, vagy 1982-es öltözete volt.
Mutatjuk, hogy sikerült a legújabb terv: