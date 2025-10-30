Még mindig téma az ETO meze – videó

Az ETO FC nevéből előbb a Győr került ki, majd logót is váltott a Rába-parti klub. Az új idényre sportszergyártót is váltottak a zöld-fehérek, nem sokkal később pedig bemutatták az új ETO-mezeket is.

Az új ETO-mezeket az idény elején mutatták be. Fotó: Krizsán Csaba

Az ETO szurkolói körében óriási felháborodást keltett a címerváltás, többen nem értették, miért kellett hozzányúlni a csapat értékeit kifejező jelképhez. Az irány egy jóval letisztultabb forma volt, az újratervezéssel megbízott londoni ügynökség meghagyta a pajzsot, az arany babérkoszorút és az alapítás évszámát. A címerváltás után mi is megkérdeztük olvasóinkat arról, hogyan viszonyulnak az új arculathoz: a szavazatot leadók 77 százaléka nem tudott azonosulni az új címerrel. A háborgók hangja elhalkult, a csapat eredményei pedig azóta feledtették az ellenszenvet.

Megújult az ETO-mez is

Az ETO FC új szponzorral kötött szerződést, a csapat öltözetét pedig Macronra cserélték. A népszerű márka felszereléseit a szezonnyitó sajtótájékoztatón mutatta be a klub, a szurkolók pedig alig várták, hogy kedvenceik „bőrébe bújhassanak”.