1 órája
Két ETO-játékos a magyar válogatottban
Hári Levente bemutatkozhat a magyar férfi kézilabda-válogatottban, Máthé Dominik pedig 21 hónap után visszatérhet a november 1-jén sorra kerülő, Ausztria elleni barátságos mérkőzésen. Az ETO két játékost ad a keretbe.
Fotó: PETER CSEH
A bécsi találkozót az osztrák szövetség alapításának századik évfordulója alkalmából rendezik. A meccset megelőző felkészülési időszakra Chema Rodríguez szövetségi kapitány 22 fős keretet hirdetett csütörtökön. Az ETO-ból Krakovszki Zsoltot és Hári Leventét válogatták be.
A kapusok közül ezúttal hiányzik Mikler Roland, a spanyol élvonalban szereplő Pergel Andrejre pedig most nem balátlövőként, hanem irányítóként számít a szakmai stáb - a magyar szövetség (MKSZ) honlapja szerint
A Norvégiában játszó Máthé Dominik 21 hónap elteltével lehet ismét válogatott, hiszen a tavaly januári Európa-bajnokságon szerepelt legutóbb a nemzeti csapatban, de ott ismét megsérült a térde, és másfél évet ki kellett hagynia. Egyetlen olyan játékos van a keretben, aki most, az osztrákok ellen mutatkozhat be a válogatottban: Hári Levente,
az ETO University HT balszélsője,
aki 15 évvel ezelőtt került az Éles Kézisuliba, majd előbb a Telekom Veszprém utánpótlásában kézilabdázott, utána pedig a Veszprémi KKFT csapatában szerepelt. Győrbe tavaly nyáron igazolt.
Az MKSZ azt is nyilvánosságra hozta, hogy a január közepén kezdődő kontinenstorna előtt a válogatott 9-én Romániával játszik felkészülési meccset Győrben.
A magyar férfiválogatott kerete:
kapusok: Bartucz László (MT Melsungen, német), Palasics Kristóf (MT Melsungen), Andó Arián (Tatabánya)
jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel, német), Krakovszki Zsolt (ETO University HT), Pedro Rodríguez Álvarez (Tatabánya)
jobbátlövők: Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), Máthé Dominik (Elverum, norvég), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes Gard, francia)
irányítók: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock), Hanusz Egon (Cesson Rennes, francia), Lukács Péter (Elverum), Pergel Andrej (CB Ciudad de Logrono, spanyol)
beállók: Bánhidi Bence (Szeged), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti, román), Sipos Adrián (MT Melsungen)
balátlövők: Bodó Richárd (Szeged), Ligetvári Patrik (Veszprém), Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock)
balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüred), Hári Levente (ETO University HT), Krakovszki Bence (Tatabánya)