október 9., csütörtök

Dénes névnap

15°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Férfi kézilabda Eb-felkészülés

1 órája

Két ETO-játékos a magyar válogatottban

Címkék#Mikler Roland#Chema Rodríguez#hári levente#kapitány

Hári Levente bemutatkozhat a magyar férfi kézilabda-válogatottban, Máthé Dominik pedig 21 hónap után visszatérhet a november 1-jén sorra kerülő, Ausztria elleni barátságos mérkőzésen. Az ETO két játékost ad a keretbe.

Kisalföld.hu
Két ETO-játékos a magyar válogatottban

Fotó: PETER CSEH

A bécsi találkozót az osztrák szövetség alapításának századik évfordulója alkalmából rendezik. A meccset megelőző felkészülési időszakra Chema Rodríguez szövetségi kapitány 22 fős keretet hirdetett csütörtökön. Az ETO-ból Krakovszki Zsoltot és Hári Leventét válogatták be.

ETO
Hári Levente, az ETO válogatott újonca. Fotó: Mekli Zoltan R6M2_1

A kapusok közül ezúttal hiányzik Mikler Roland, a spanyol élvonalban szereplő Pergel Andrejre pedig most nem balátlövőként, hanem irányítóként számít a szakmai stáb - a magyar szövetség (MKSZ) honlapja szerint 

A Norvégiában játszó Máthé Dominik 21 hónap elteltével lehet ismét válogatott, hiszen a tavaly januári Európa-bajnokságon szerepelt legutóbb a nemzeti csapatban, de ott ismét megsérült a térde, és másfél évet ki kellett hagynia. Egyetlen olyan játékos van a keretben, aki most, az osztrákok ellen mutatkozhat be a válogatottban: Hári Levente

az ETO University HT balszélsője, 

aki 15 évvel ezelőtt került az Éles Kézisuliba, majd előbb a Telekom Veszprém utánpótlásában kézilabdázott, utána pedig a Veszprémi KKFT csapatában szerepelt. Győrbe tavaly nyáron igazolt. 

Az MKSZ azt is nyilvánosságra hozta, hogy a január közepén kezdődő kontinenstorna előtt a válogatott 9-én Romániával játszik felkészülési meccset Győrben.

 

A magyar férfiválogatott kerete:

kapusok: Bartucz László (MT Melsungen, német), Palasics Kristóf (MT Melsungen), Andó Arián (Tatabánya) 

jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel, német), Krakovszki Zsolt (ETO University HT), Pedro Rodríguez Álvarez (Tatabánya) 

jobbátlövők: Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), Máthé Dominik (Elverum, norvég), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes Gard, francia) 

irányítók: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock), Hanusz Egon (Cesson Rennes, francia), Lukács Péter (Elverum), Pergel Andrej (CB Ciudad de Logrono, spanyol) 

beállók: Bánhidi Bence (Szeged), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti, román), Sipos Adrián (MT Melsungen) 

balátlövők: Bodó Richárd (Szeged), Ligetvári Patrik (Veszprém), Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock) 

balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüred), Hári Levente (ETO University HT), Krakovszki Bence (Tatabánya)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu