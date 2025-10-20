Az ETO játssza a legjobb focit - az ellenfél edzője szerint is

Az ETO FC a Fizz Liga 10. fordulójában összességében szép játékkal 3-1-re legyőzte a Diósgyőrt, és ezzel jelenleg az ötödik helyet foglalja el a táblázaton.

Claudiu Bumba klasszis megoldással szerezte a második győri gólt. ETO-DVTK 3-1. Fotó: Csapó Balázs

Öt csapat áll 16-16 ponttal a listavezető Paks mögött, közülük három eggyel kevesebb mérkőzést játszott a mezőny többi csapatánál. Az ETO-nak az elhalasztott Kazincbarcika elleni mérkőzést kell pótolnia december elején.

ETO: a Kisvárda először lesz ellenfél az NB I-ben

Legközelebb a 11. fordulóban az ETO FC Kisvárdán lép pályára október 26-án, vasárnap 12.45 órakor. Az NB I-ben először találkozik majd a két csapat egymással, hiszen a piros-fehérek a 2018/19-es idényben játszottak először a magyar élvonalban, az ETO pedig 2015-től alacsonyabb osztályokban szerepelt. Tavaly éppen kerülték egymást, az ETO feljutott az NB I-be, a Kisvárda pedig kiesett onnan.

Ezzel a körrel lemegy majd a bajnokság egyharmada, utána a második szakasz nyitányán az ETO FC a Paksot fogadja.

A hazai szimpatizánsok már most fenik a fogukat a Paks elleni meccsre, amit úgy tűnik, szurkolóbarát időpontban, november 1-jén, szombaton 15.30 órakor rendeznek az ETO Parkban.

Visszatérve a Diósgyőr elleni győzelemre, a meccs elején a vendégek alaposan ráijesztettek a zöld-fehérekre. Gera megszerezte a vezetést, ezen kívül Acolatse lövését a felső léc mentette és rontottak ziccert is.

Ami utána történt, az a hazai csapat tartását és tudását dicsérte. Az ETO még az első félidő vége előtt megfordította az eredmény állását, majd a második játékrészben „lefocizta” a Diósgyőrt. Az ellenfél edzője, Vladimir Radenkovic nem véletlenül nyilatkozta többek között ezt a mérkőzés után:

Megérdemelten nyert a Győr: a legjobb focit játsszák Magyarországon, nagy magabiztossággal, kiváló technikával, gyors játékosokkal és egy remek edzővel.

A várhatónál talán kevesebben voltak kíváncsiak az ETO hétvégi hazai mérkőzésére, a hivatalos nézőszám 3210 volt, de tudjuk be mindezt a vasárnap esti késői kezdésnek és a hűvösebb időnek...

A Fizz Liga 10. fordulójának eredményei: MTK-Nyíregyháza 5-1, Paks-Debrecen 1-1, Kazincbarcika-Kisvárda 0-1, ZTE-Puskás Akadémia 0-1, Újpest-Ferencváros 1-1.