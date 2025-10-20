1 órája
Az ETO játssza a legjobb focit - az ellenfél edzője szerint is
Az ETO FC a Fizz Liga 10. fordulójában összességében szép játékkal 3-1-re legyőzte a Diósgyőrt, és ezzel jelenleg az ötödik helyet foglalja el a táblázaton.
Öt csapat áll 16-16 ponttal a listavezető Paks mögött, közülük három eggyel kevesebb mérkőzést játszott a mezőny többi csapatánál. Az ETO-nak az elhalasztott Kazincbarcika elleni mérkőzést kell pótolnia december elején.
ETO: a Kisvárda először lesz ellenfél az NB I-ben
Legközelebb a 11. fordulóban az ETO FC Kisvárdán lép pályára október 26-án, vasárnap 12.45 órakor. Az NB I-ben először találkozik majd a két csapat egymással, hiszen a piros-fehérek a 2018/19-es idényben játszottak először a magyar élvonalban, az ETO pedig 2015-től alacsonyabb osztályokban szerepelt. Tavaly éppen kerülték egymást, az ETO feljutott az NB I-be, a Kisvárda pedig kiesett onnan.
Ezzel a körrel lemegy majd a bajnokság egyharmada, utána a második szakasz nyitányán az ETO FC a Paksot fogadja.
A hazai szimpatizánsok már most fenik a fogukat a Paks elleni meccsre, amit úgy tűnik, szurkolóbarát időpontban, november 1-jén, szombaton 15.30 órakor rendeznek az ETO Parkban.
Visszatérve a Diósgyőr elleni győzelemre, a meccs elején a vendégek alaposan ráijesztettek a zöld-fehérekre. Gera megszerezte a vezetést, ezen kívül Acolatse lövését a felső léc mentette és rontottak ziccert is.
Ami utána történt, az a hazai csapat tartását és tudását dicsérte. Az ETO még az első félidő vége előtt megfordította az eredmény állását, majd a második játékrészben „lefocizta” a Diósgyőrt. Az ellenfél edzője, Vladimir Radenkovic nem véletlenül nyilatkozta többek között ezt a mérkőzés után:
Megérdemelten nyert a Győr: a legjobb focit játsszák Magyarországon, nagy magabiztossággal, kiváló technikával, gyors játékosokkal és egy remek edzővel.
A várhatónál talán kevesebben voltak kíváncsiak az ETO hétvégi hazai mérkőzésére, a hivatalos nézőszám 3210 volt, de tudjuk be mindezt a vasárnap esti késői kezdésnek és a hűvösebb időnek...
A Fizz Liga 10. fordulójának eredményei: MTK-Nyíregyháza 5-1, Paks-Debrecen 1-1, Kazincbarcika-Kisvárda 0-1, ZTE-Puskás Akadémia 0-1, Újpest-Ferencváros 1-1.
A bajnokság állása
1. Paks 10 5 5 0 25 - 15 20
2. MTK 10 5 1 4 23 - 17 16
3. Kisvárda 9 5 1 3 9 - 13 16
4. Ferencváros 9 4 4 1 19 - 9 16
5. ETO FC 9 4 4 1 19 - 11 16
6. DVSC 10 4 4 2 13 - 12 16
7. Puskás A. 10 4 2 4 13 - 15 14
8. Újpest 10 2 4 4 13 - 13 10
9. Nyíregyháza 10 2 3 5 14 - 23 9
10. DVTK 10 1 5 4 13 - 20 8
11. Kazincbarcika 9 2 1 6 9 - 19 7
12. ZTE 10 1 4 5 16 - 19 7