október 20., hétfő

Vendel névnap

13°
+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Az ETO játssza a legjobb focit - az ellenfél edzője szerint is

Címkék#Győr#ETO FC#ETO#Paks#NB I#foci

Kisalföld.hu
Az ETO játssza a legjobb focit - az ellenfél edzője szerint is

Az ETO FC a Fizz Liga 10. fordulójában összességében szép játékkal 3-1-re legyőzte a Diósgyőrt, és ezzel jelenleg az ötödik helyet foglalja el a táblázaton. 

ETO
Claudiu Bumba klasszis megoldással szerezte a második győri gólt. ETO-DVTK 3-1. Fotó: Csapó Balázs

Öt csapat áll 16-16 ponttal a listavezető Paks mögött, közülük három eggyel kevesebb mérkőzést játszott a mezőny többi csapatánál.  Az ETO-nak az elhalasztott Kazincbarcika elleni mérkőzést kell pótolnia december elején.

ETO: a Kisvárda először lesz ellenfél az NB I-ben

Legközelebb a 11. fordulóban az ETO FC Kisvárdán lép pályára október 26-án, vasárnap 12.45 órakor.  Az NB I-ben először találkozik majd a két csapat egymással, hiszen a piros-fehérek a 2018/19-es idényben játszottak először a magyar élvonalban, az ETO pedig 2015-től alacsonyabb osztályokban szerepelt. Tavaly éppen kerülték egymást, az ETO feljutott az NB I-be, a Kisvárda pedig kiesett onnan. 
Ezzel a körrel lemegy majd a bajnokság egyharmada, utána a második szakasz nyitányán az ETO FC a Paksot fogadja. 

A hazai szimpatizánsok már most fenik a fogukat a Paks elleni meccsre, amit úgy tűnik, szurkolóbarát időpontban, november 1-jén, szombaton 15.30 órakor rendeznek az ETO Parkban.
Visszatérve a Diósgyőr elleni győzelemre, a meccs elején a vendégek alaposan ráijesztettek a zöld-fehérekre. Gera megszerezte a vezetést, ezen kívül Acolatse lövését a felső léc mentette és rontottak ziccert is.
Ami utána történt, az a hazai csapat tartását és tudását dicsérte. Az ETO még az első félidő vége előtt megfordította az eredmény állását, majd a második játékrészben „lefocizta” a Diósgyőrt. Az ellenfél edzője, Vladimir Radenkovic nem véletlenül nyilatkozta többek között ezt a mérkőzés után:

Megérdemelten nyert a Győr: a legjobb focit játsszák Magyarországon, nagy magabiztossággal, kiváló technikával, gyors játékosokkal és egy remek edzővel.

A várhatónál talán kevesebben voltak kíváncsiak az ETO hétvégi hazai mérkőzésére, a hivatalos nézőszám  3210 volt, de tudjuk be mindezt a vasárnap esti késői kezdésnek és a hűvösebb időnek...
A Fizz Liga 10. fordulójának eredményei: MTK-Nyíregyháza 5-1, Paks-Debrecen 1-1, Kazincbarcika-Kisvárda 0-1, ZTE-Puskás Akadémia 0-1, Újpest-Ferencváros 1-1.


A bajnokság állása
    1.    Paks    10    5    5    0    25    -    15    20
    2.    MTK    10    5    1    4    23    -    17    16
    3.    Kisvárda    9    5    1    3    9    -    13    16
    4.    Ferencváros    9    4    4    1    19    -    9    16
    5.    ETO FC    9    4    4    1    19    -    11    16
    6.    DVSC    10    4    4    2    13    -    12    16
    7.    Puskás A.    10    4    2    4    13    -    15    14
    8.    Újpest    10    2    4    4    13    -    13    10
    9.    Nyíregyháza    10    2    3    5    14    -    23    9
    10.    DVTK    10    1    5    4    13    -    20    8
    11.    Kazincbarcika    9    2    1    6    9    -    19    7
    12.    ZTE    10    1    4    5    16    -    19    7


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu