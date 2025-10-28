ETO - Huszár Marcell Skóciába igazol?

A leginkább a skót labdarúgás híreire specializálódott újságíró, Duncan McClean szerint az élvonalban szereplő, Keresztes Krisztiánt is foglalkoztató Dundee United fontolgatja az NB I-es ETO FC-t erősítő Huszár Marcellnek a szerződtetését - írja a Nemzeti Sport.

Az ETO gólszerzője Zalaegerszegen Huszár Marcell volt.

Duncan McClean a hivatalos X-oldalán számolt be arról, hogy a Dundee United fontolóra vette, hogy a januárban szerződteti

az ETO FC-ben szereplő

Huszár Marcellt. A 20 éves támadóért értesülései szerint körülbelül 350 ezer fontot (155.574.825 forintot) fizetne a skót klub.

A saját mevelésű Huszár Marcell várhatóan hároméves szerződést köt majd a Dundee Uniteddel.

A utánpótlás-válogatott támadó a tavalyi idényt a Diósgyőrnél töltötte kölcsönben. A jelenlegi bajnokságban három találkozón lépett pályára csereként az ETO FC-ben, a Zalaegerszeg és az MTK ellen gólt is szerzett.