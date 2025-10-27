október 27., hétfő

Labdarúgás

8 perce

Hátul is gólerős volt az ETO - gondok a védelem közepén is

Papp Győző
Hátul is gólerős volt az ETO - gondok a védelem közepén is

Fotó: etofc/facebook

Jól indult, ám balul végződött az ETO FC szereplése Kisvárdán a Fizz Ligában: húsz perc elteltével a győri csapat meggyőző játékkal 2-0-ra vezetett és a játék irányítását kézben tartva úgy nézett ki, a mérkőzés végén magabiztosan be tudja gyűjteni a három pontot.

ETO
Bíró - Abrahamssont megelőzve - az ETO kapujába lőtte a Kisvárda második gólját. Fotó: Czinege Melinda

Az első félidő 41. percében azonban a meccs eredményét befolyásoló játékvezetői ítélet született: Soltész Dominik erőteljesen beletalpalt az őt szerelő Csinger Márk alsó lábszárába. A megmozdulás a győri védő testi épségét veszélyeztette. Bogár Gergő játékvezető sárga lapot adott a kisvárdai játékosnak, majd a VAR kihívta Bogárt, hogy nézze meg az eset felvételét. A videón tisztán látható Soltész durva belépője, Bogár ennek ellenére úgy döntött, nem állítja ki a vétkest. A bíró ezzel szinte meccsben tartotta  a Kisvárdát, a hazai csapat ugyanis ember hátrányban, kétgólos mínuszban valószínű, már nem lett volna veszélyes az ETO-ra. A sors ironiája, hogy néhány perccel később a kisvárdai szélső beadásából Novothny Soma szépíteni tudott. 
A szünetben Csingert le kellett cserélni, ebben az ominózus belépő mellett agyrázkódás gyanúja is szerepet játszott. 
A második félidőben már több hibával futballozott az ETO, sok volt a pontatlanság, az eladott labda a csapat játékában. Paul Anton sem tudott úgy irányítani, mint korábban, a támadások ekkor alig jelentettek veszélyt a kisvárdai kapura. 
A bizonytalankodó győri védekezést látva a hazaiak egyre inkább vérszemet kaptak. Előbb kiegyenlítettek, majd a befejezés előtt belőtték a győztes góljukat is, az ETO pedig pont nélkül volt kénytelen hazatérni Kisvárdáról. 
Ennek nyilván több összetevője volt és a tanulságok levonása a szakmai vezetés feladata. Az tény viszont, az ETO három gólt kapott, ami önmagában sokat elárul a védőmunka minőségéről és ha hozzávesszük, hogy az őszi bajnoki mérkőzések közül csak a Puskás Akadémia és a Nyíregyháza ellen maradt érintetlen az ETO hálója, a bajok egyik eredője itt keresendő. 
Heitor eladását a kölcsönben érkezett Csinger beépítéséval sikerült orvosolni, Miljan Krpic hiányát azonban már nem bírja el a csapat. Alexander Abrahamsson szerződtetése ennyi meccs után úgy látszik, melléfogás volt, mint ahogy lehet, hogy Deian Boldor sem a legmegfelelőbb megoldás az ETO számára. Ezt a leckét a hétvégéig kell megoldania Borbély Balázs vezetőedzőnek, akkor a listavezető Paks érkezik Győrbe.

ETO-Paks szombaton

A Fizz Liga 12. fordulójának programja, október 31., péntek: Kisvárda-Nyíregyháza 20.00. November 1., szombat: Kazincbarcika SC-Puskás Akadémia FC 13.15, ETO FC-Paksi FC 15.30, Ferencvárosi TC-MTK 20.00. November 2., vasárnap: D VTK-Újpest FC 15.30, DVSC-ZTE FC 18.00.

 

