október 8., szerda

Koppány névnap

16°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Jön a Fradi: fontos változások az Audi-arénában

Címkék#szektor#Győri Audi ETO KC#közlemény#közönség

Az őszi szezon egyik legjobban várt mérkőzésén lép pályára a Győri Audi ETO KC. Az ETO-Fradi telt házas lesz és nagy számú vendégszurkolót várnak a sporteseményre.

Kisalföld.hu

A győri klub arra kéri az ETO-Fradira érkező közönséget, hogy a gördülékeny beléptetés miatt tartsa be azokat az egyszerű szabályokat, amelyeket honlapjukon tettek közzé.

ETO-Fradi
A nagy érdeklődésre való tekintettel az ETO-Fradira érkező szurkolók beléptetése megváltozik
Fotó: Csapó Balázs

A közlemény szerint a kiemelt érdeklődés miatt a szurkolóknak érdemes időben érkezniük:

  • a hazai szurkolók az aréna parkolóit a Pesti út, valamint a Nagysándor József utca - Tóth László utca útvonalon közelíthetik meg
  • a vendégszurkolóknak pedig az Iparcsatorna felőli, az egykori kemping melletti parkolókat biztosítja a klub.

A szektorokat is másképp közelíthetik meg az ETO-Fradira érkező szurkolók

A C-szektorba szóló jegyek tulajdonosai a CB és BJ szektorok közötti sarokbejáraton keresztül tudják megközelíteni a helyüket, míg a Q és R szektorokba szóló helyek alulról, az EJ és EB szektorok felől érhetőek el.

Azok ferencvárosi szurkolók, akik a fővárosi klubon keresztül vették meg a belépőiket, kizárólag a vendégbejáraton léphetnek az Audi-arénába. A beléptetést a biztonsági szolgálat felügyeli, arra pedig nyomatékosan felhívták a vendégszurkolók figyelmét, hogy kizárólag innen fogják tudni megközelíteni a helyeiket. 

A Győri Audi ETO KC október 11-én, szombaton 15 órától fogadja az FTC-Rail Cargo együttesét a K&H női kézilabda liga 5. fordulójában.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu