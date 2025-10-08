1 órája
Jön a Fradi: fontos változások az Audi-arénában
Az őszi szezon egyik legjobban várt mérkőzésén lép pályára a Győri Audi ETO KC. Az ETO-Fradi telt házas lesz és nagy számú vendégszurkolót várnak a sporteseményre.
A győri klub arra kéri az ETO-Fradira érkező közönséget, hogy a gördülékeny beléptetés miatt tartsa be azokat az egyszerű szabályokat, amelyeket honlapjukon tettek közzé.
A közlemény szerint a kiemelt érdeklődés miatt a szurkolóknak érdemes időben érkezniük:
- a hazai szurkolók az aréna parkolóit a Pesti út, valamint a Nagysándor József utca - Tóth László utca útvonalon közelíthetik meg
- a vendégszurkolóknak pedig az Iparcsatorna felőli, az egykori kemping melletti parkolókat biztosítja a klub.
A szektorokat is másképp közelíthetik meg az ETO-Fradira érkező szurkolók
A C-szektorba szóló jegyek tulajdonosai a CB és BJ szektorok közötti sarokbejáraton keresztül tudják megközelíteni a helyüket, míg a Q és R szektorokba szóló helyek alulról, az EJ és EB szektorok felől érhetőek el.
Azok ferencvárosi szurkolók, akik a fővárosi klubon keresztül vették meg a belépőiket, kizárólag a vendégbejáraton léphetnek az Audi-arénába. A beléptetést a biztonsági szolgálat felügyeli, arra pedig nyomatékosan felhívták a vendégszurkolók figyelmét, hogy kizárólag innen fogják tudni megközelíteni a helyeiket.
A Győri Audi ETO KC október 11-én, szombaton 15 órától fogadja az FTC-Rail Cargo együttesét a K&H női kézilabda liga 5. fordulójában.
