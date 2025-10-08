Jön a Fradi: fontos változások az Audi-arénában

A győri klub arra kéri az ETO-Fradira érkező közönséget, hogy a gördülékeny beléptetés miatt tartsa be azokat az egyszerű szabályokat, amelyeket honlapjukon tettek közzé.

A nagy érdeklődésre való tekintettel az ETO-Fradira érkező szurkolók beléptetése megváltozik

Fotó: Csapó Balázs

A közlemény szerint a kiemelt érdeklődés miatt a szurkolóknak érdemes időben érkezniük:

a hazai szurkolók az aréna parkolóit a Pesti út, valamint a Nagysándor József utca - Tóth László utca útvonalon közelíthetik meg

a vendégszurkolóknak pedig az Iparcsatorna felőli, az egykori kemping melletti parkolókat biztosítja a klub.

A szektorokat is másképp közelíthetik meg az ETO-Fradira érkező szurkolók

A C-szektorba szóló jegyek tulajdonosai a CB és BJ szektorok közötti sarokbejáraton keresztül tudják megközelíteni a helyüket, míg a Q és R szektorokba szóló helyek alulról, az EJ és EB szektorok felől érhetőek el.

Azok ferencvárosi szurkolók, akik a fővárosi klubon keresztül vették meg a belépőiket, kizárólag a vendégbejáraton léphetnek az Audi-arénába. A beléptetést a biztonsági szolgálat felügyeli, arra pedig nyomatékosan felhívták a vendégszurkolók figyelmét, hogy kizárólag innen fogják tudni megközelíteni a helyeiket.