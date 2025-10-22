október 22., szerda

Előd névnap

19°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

42 perce

Rasszista Fradi-molinó: a büntetésből jutott az ETO-nak is – Jogos a büntetés? Szavazzon!

Címkék#győzelem#Fradi#ETO#felirat

Döntött az MKSZ fegyelmi bizottsága. Az ETO-Fradi mérkőzésen kifeszített, rasszista molinó miatt nem csak a ferencvárosi szurkolókat büntették meg.

Kisalföld.hu

A Győri Audi ETO KC 400 ezer forint pénzbírságot kell, hogy fizessen rendezői hiányosságok miatt. A Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága az október 11-én rendezett ETO-Fradi mérkőzésen kifeszített, súlyosan sportszerűtlen és gyűlöletre uszító felirat ügyében hozta meg a határozatot.

ETO-Fradi
Büntetés az ETO-Fradin történtek miatt: mindkét klub fizet.
Fotó: Magyar Kézilabda Szövetség

A Kisalföld elsőként számolt be arról, hogy bár az Audi ETO súlyos vereséget mért az FTC-Rail Cargo együttesére, a győzelem ünneplése nem volt felhőtlen, ugyanis a telt házas mérkőzésen újabb atrocitások érték a győri csapatot. 

Az ETO-Fradi utózöngéje nem a fölényes győzelem miatt volt hangos

A találkozón egyre nagyobb különbséget kialakító ETO akciói a közönséget is egyre inkább feltüzelték. Míg ez a győri drukkereknél hangos sportünnepet eredményezett, a vendégszektorban a tízgólos győri előnynél előkerült egy három molinón kifeszített felirat:

Mi bőrszíntől, kortól, nemtől függetlenül minden győrit gyűlölünk.

A drapériák amilyen gyorsan kikerültek, olyan gyorsan el is csomagolták azokat, de épp elég ideig voltak láthatóak ahhoz, hogy az üzenet bejárja nemcsak a sajtót, hanem a különböző, sporttal foglalkozó közösségi média-csoportokat is. 

Reakciók sorozatát indította el az eset

Az ügyben az Audi ETO úgy nyilatkozott: nem hagyják szó nélkül a történteket. Ám a fegyelmi bizottság figyelmét nem ők hívták fel a rasszista molinóra - jól látta azt a versenybíró is, aki rögzítette a jegyzőkönyvben a látottakat.

Kubatov Gábor, az FTC elnöke el elmondta a véleményét: szerinte nem volt sportszerű a felirat, de úgy vélte, egyáltalán nem volt rasszista, vagy kirekesztő.

A Ferencváros büntetése nem példátlan

A fegyelmi bizottság az FTC-Rail Cargo-t 800 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezte, valamint elrendelte a szektorbezárást, mivel

a felmutatott molinó súlyosan sportszerűtlen és gyűlöletre uszító, kirekesztő feliratot tartalmazott.

Mondja el véleményét!

Szavazás

Korábbi szavazások

Ön szerint megfelelő döntést hozott az MKSZ?

Korábbi szavazások

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu