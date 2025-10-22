42 perce
Rasszista Fradi-molinó: a büntetésből jutott az ETO-nak is – Jogos a büntetés? Szavazzon!
Döntött az MKSZ fegyelmi bizottsága. Az ETO-Fradi mérkőzésen kifeszített, rasszista molinó miatt nem csak a ferencvárosi szurkolókat büntették meg.
A Győri Audi ETO KC 400 ezer forint pénzbírságot kell, hogy fizessen rendezői hiányosságok miatt. A Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága az október 11-én rendezett ETO-Fradi mérkőzésen kifeszített, súlyosan sportszerűtlen és gyűlöletre uszító felirat ügyében hozta meg a határozatot.
A Kisalföld elsőként számolt be arról, hogy bár az Audi ETO súlyos vereséget mért az FTC-Rail Cargo együttesére, a győzelem ünneplése nem volt felhőtlen, ugyanis a telt házas mérkőzésen újabb atrocitások érték a győri csapatot.
A találkozón egyre nagyobb különbséget kialakító ETO akciói a közönséget is egyre inkább feltüzelték. Míg ez a győri drukkereknél hangos sportünnepet eredményezett, a vendégszektorban a tízgólos győri előnynél előkerült egy három molinón kifeszített felirat:
Mi bőrszíntől, kortól, nemtől függetlenül minden győrit gyűlölünk.
A drapériák amilyen gyorsan kikerültek, olyan gyorsan el is csomagolták azokat, de épp elég ideig voltak láthatóak ahhoz, hogy az üzenet bejárja nemcsak a sajtót, hanem a különböző, sporttal foglalkozó közösségi média-csoportokat is.
Reakciók sorozatát indította el az eset
Az ügyben az Audi ETO úgy nyilatkozott: nem hagyják szó nélkül a történteket. Ám a fegyelmi bizottság figyelmét nem ők hívták fel a rasszista molinóra - jól látta azt a versenybíró is, aki rögzítette a jegyzőkönyvben a látottakat.
Kubatov Gábor, az FTC elnöke el elmondta a véleményét: szerinte nem volt sportszerű a felirat, de úgy vélte, egyáltalán nem volt rasszista, vagy kirekesztő.
A Ferencváros büntetése nem példátlan
A fegyelmi bizottság az FTC-Rail Cargo-t 800 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezte, valamint elrendelte a szektorbezárást, mivel
a felmutatott molinó súlyosan sportszerűtlen és gyűlöletre uszító, kirekesztő feliratot tartalmazott.
