Rasszista Fradi-molinó: a büntetésből jutott az ETO-nak is – Jogos a büntetés? Szavazzon!

Az ETO-Fradi utózöngéje nem a fölényes győzelem miatt volt hangos

A találkozón egyre nagyobb különbséget kialakító ETO akciói a közönséget is egyre inkább feltüzelték. Míg ez a győri drukkereknél hangos sportünnepet eredményezett, a vendégszektorban a tízgólos győri előnynél előkerült egy három molinón kifeszített felirat:

Mi bőrszíntől, kortól, nemtől függetlenül minden győrit gyűlölünk.

A drapériák amilyen gyorsan kikerültek, olyan gyorsan el is csomagolták azokat, de épp elég ideig voltak láthatóak ahhoz, hogy az üzenet bejárja nemcsak a sajtót, hanem a különböző, sporttal foglalkozó közösségi média-csoportokat is.

Reakciók sorozatát indította el az eset

Az ügyben az Audi ETO úgy nyilatkozott: nem hagyják szó nélkül a történteket. Ám a fegyelmi bizottság figyelmét nem ők hívták fel a rasszista molinóra - jól látta azt a versenybíró is, aki rögzítette a jegyzőkönyvben a látottakat.

Kubatov Gábor, az FTC elnöke el elmondta a véleményét: szerinte nem volt sportszerű a felirat, de úgy vélte, egyáltalán nem volt rasszista, vagy kirekesztő.

A Ferencváros büntetése nem példátlan

A fegyelmi bizottság az FTC-Rail Cargo-t 800 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezte, valamint elrendelte a szektorbezárást, mivel

a felmutatott molinó súlyosan sportszerűtlen és gyűlöletre uszító, kirekesztő feliratot tartalmazott.

