Kézilabda NB I

1 órája

Győri Audi ETO KC – FTC-Rail Cargo – ÉLŐ

Az évad első csúcsmérkőzését játssza a Győri Audi ETO KC a fővárosi rivális, az FTC-Rail Cargo ellen. Kövesse az ETO-Fradit cikkünkből!

Kézilabda K&H Női Liga, 5. forduló

Győri Audi-ETO KC - FTC-Rail Cargo Hungaria - ÉLŐ

Győr, Audi Aréna. Játékvezető: Bócz László, Wiedemann Viktor

PERCRŐL PERCRE   

30. perc: Blohm jön beállóba a hazai csapatba. Passzívot mutatnak a játékvezetők. Housheer lövése a blokkról pattan Glauserhez. A dudaszó egybeesik egy ferencvárosi találattal. A játékvezetők megnézik videón az esetet, hogy még időn belül esett-e a találat. Az az ítélet, hogy nem. A szünetben hat góllal vezet az ETO.

29. perc: Tranborg lövését blokkolják a győriek, de marad a labda a FTC-nél. Dulfer kiáll két percre, a fővárosiak pedig hétméterest dobhatnak. Jön a győri kapuba Szemerey Zsófi. Klujber a kapu bal oldalába pattint. 14-8

28. perc: Tranborg lövését Sako védi. Fodor pattint a kapuba. 14-7

27. perc: Housheer váltja gólra a győriek második hétméteresét. 13-7

26. perc: Klujber ezúttal sem találja el a kaput, noha most közelebbről próbálkozhatott, mint legutóbb. Klujber aztán labdát szerez Elver passza után. Simon szépít. 12-7. Pontosan tíz percig nem tudott gólt dobni az FTC.

25. perc: Jörgensen átlövését Glauser védi. 

24. perc: Alaposan kapu fölé száll Klujber távoli lövése. Győri időkérés.

23. perc: Malestein lövését hárítja Sako. Hovden kísérletét Glauser védi.  

22. perc: Győri labdaszerzés után Hovden lő a kapuba. 12-6

21. perc: Housheer betalál. 11-6. Öttel ellépett az ETO, erre időkéréssel reagál Jesper Jensen. Cvijic és Simon a pályán a vendégeknél. Vogel passza csak Sako számára jó, azonban a győri kapus ismét pontatlanul indít. 

20. perc: Gyönyörű összjáték végén Elver pattint a kapuba. 10-6. Kristiansen a pályán a győrieknél. Sako védi Ingstad ziccerét. 

19. perc: Kanor átlövése jó egy méterrel célt téveszt. 

18. perc: Jörgensen átlövése a kapuban. 9-6. Passzív a játék ismét a vendégek részéről.

17. perc: Jörgensen lövését védi Glauser. A kapufa segíti ki Sakót Malestein lövése után. 

16. perc: Futtából lövi el a labdát Klujber, ez nem okoz gondot Sakonak. Az indítás viszont ezúttal nem jó. Kanor lő gólt a ferencvárosi támadás végén. 8-6.

15. perc: Malestein eredményes ismét a jobb szélről. 7-5. Hovden lő a jobb szélről a rövid sarokba. 8-5.

14. perc: Passzív az FTC játéka. Sako megfogja Dmitrijeva kísérletét, aztán indítja Fodort: ez is gól. 7-4.

13. perc: Sako rúga ki a pályáról Ingstad lövését. 

12. perc: Kanor rossz passza után Fodor lő az üres kapuba. 6-4.

11. perc: Vogel lő a bal alsóba. 4-4. De Paula nincs jól: Vogel rántotta le. Két perc a büntetése a vendégek játékosának. Elver használja ki az emberelőnyt. 5-4

10. perc: De Paula betalál. 3-3. Sako védi Dmitrijeva kísérletét. Hovden lő gólt: vezet az ETO! 4-3.

9, perc: Malestein kerül helyzetbe a jobb szélen. 2-3. Hovden lövését védi Glauser. Tranborg lövését védi Sako.

8. perc: Housheer harcol ki büntetőt. A sértett végzi el a hetest, ezzel újra egyenlő az állás. 2-2.

7. perc: Fodornak nem jó Housheer magas passza. Sako védi Dmitrijeva kísérletét. 

6. perc: Cvijic a pályán a vendégeknél. Nagy gól a bal felsőbe Dmitrijevától. 1-2.

5. perc: Beállógól Ingstadtól. 0-1. Két percre kiküldik a játékvezetők Tranborgot és de Paulát is. Elver jön a pályára az ETO-ban. Elver lövi az első hazai gólt. 1-1.

4. perc: Keményen védekezik az ETO.

3. perc: Passzívban már a vendégek. Sako kapja le a levegőből Vogel átlövését. De Paula kísérletét védi Glauser.

2. perc: Glauser üti kapu mellé Jörgensen lövését. Jörgensen helyett Dulfer van benn védekezésben a győrieknél. A Fradi is cserél, Kanor helyett Dmitrijeva támad.

1. perc: Fehér mezben, zöld csíkozással a vendégek, zöld mezben a hazaiak. A győri kapuban a meccs elején Sako, előte Fodor, Hovden, Lagerquist, de Paula, Jörgensen és Housheer. A vendégeknél Glauser kezd a kapuba, Ingstad, Tranborg, Vogel, Malestein, Kanor és Márton a mezőnyben. A mérkőzést az ETO kezdi. Jörgensenkezéből kiperdül a labda. Sako mutat be egy védést a túloldalon Ingstad lövése után.

ELŐZETES

A zöld-fehér riválisok összecsapása mindig óriási izgalmakat tartogat. A K&H női kézilabda liga 5. fordulójában sem lesz ez másképp, hiszen mindkét fél célja a két pont megszerzése. Az ETO-Fradit hatalmas érdeklődés övezi, a csapatok valódi katlan-hangulatban lépnek a pályára az Audi-arénában szombaton 15 órakor.

ETO-Fradi
Most is hatalmas izgalmakat tartogat az ETO-Fradi.
Fotó: MW Archív

A csúcsrangadó előtt Per Johansson kifejtette: kiélezett küzdelemre számít.

Nagyon intenzív időszak közepén járunk, erős ellenfelekkel találkozunk, de természetesen a Ferencváros elleni mérkőzést már nagyon várjuk. Tudjuk, hogy telt ház lesz az arénában, és kiváló ellenféllel csapunk össze

- emlékeztetett a vezetőedző.

A találkozó 15 órakor kezdődik, online közvetítés hamarosan!

 

