Győri Audi ETO KC – FTC-Rail Cargo – ÉLŐ

Kézilabda K&H Női Liga, 5. forduló

Győri Audi-ETO KC - FTC-Rail Cargo Hungaria - ÉLŐ

Győr, Audi Aréna. Játékvezető: Bócz László, Wiedemann Viktor

PERCRŐL PERCRE

30. perc: Blohm jön beállóba a hazai csapatba. Passzívot mutatnak a játékvezetők. Housheer lövése a blokkról pattan Glauserhez. A dudaszó egybeesik egy ferencvárosi találattal. A játékvezetők megnézik videón az esetet, hogy még időn belül esett-e a találat. Az az ítélet, hogy nem. A szünetben hat góllal vezet az ETO.

29. perc: Tranborg lövését blokkolják a győriek, de marad a labda a FTC-nél. Dulfer kiáll két percre, a fővárosiak pedig hétméterest dobhatnak. Jön a győri kapuba Szemerey Zsófi. Klujber a kapu bal oldalába pattint. 14-8.

28. perc: Tranborg lövését Sako védi. Fodor pattint a kapuba. 14-7.

27. perc: Housheer váltja gólra a győriek második hétméteresét. 13-7.

26. perc: Klujber ezúttal sem találja el a kaput, noha most közelebbről próbálkozhatott, mint legutóbb. Klujber aztán labdát szerez Elver passza után. Simon szépít. 12-7. Pontosan tíz percig nem tudott gólt dobni az FTC.

25. perc: Jörgensen átlövését Glauser védi.

24. perc: Alaposan kapu fölé száll Klujber távoli lövése. Győri időkérés.

23. perc: Malestein lövését hárítja Sako. Hovden kísérletét Glauser védi.

22. perc: Győri labdaszerzés után Hovden lő a kapuba. 12-6.

21. perc: Housheer betalál. 11-6. Öttel ellépett az ETO, erre időkéréssel reagál Jesper Jensen. Cvijic és Simon a pályán a vendégeknél. Vogel passza csak Sako számára jó, azonban a győri kapus ismét pontatlanul indít.

20. perc: Gyönyörű összjáték végén Elver pattint a kapuba. 10-6. Kristiansen a pályán a győrieknél. Sako védi Ingstad ziccerét.

19. perc: Kanor átlövése jó egy méterrel célt téveszt.

18. perc: Jörgensen átlövése a kapuban. 9-6. Passzív a játék ismét a vendégek részéről.

17. perc: Jörgensen lövését védi Glauser. A kapufa segíti ki Sakót Malestein lövése után.

16. perc: Futtából lövi el a labdát Klujber, ez nem okoz gondot Sakonak. Az indítás viszont ezúttal nem jó. Kanor lő gólt a ferencvárosi támadás végén. 8-6.