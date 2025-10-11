2 órája
Győri Audi ETO KC – FTC-Rail Cargo 32-17
Az évad első csúcsmérkőzésén lemosta a pályáról a Győri Audi ETO KC a fővárosi riválist.
Kézilabda K&H Női Liga, 5. forduló
Győri Audi-ETO KC - FTC-Rail Cargo Hungaria 32-17 (14-8)
Győr, Audi Aréna. Játékvezető: Bócz László, Wiedemann Viktor
PERCRŐL PERCRE
60. perc: Cvijic talál a kapuba, először a mérkőzésen. 32-17. Blohm lövését védi Janurik. Egy másodperccel a vége előtt kiálltják két percre Kanort. Jörgesen az odőn túli szabaddobást a léc alá lőné, de Janurik kiüti a labdát. 15 góllal veri végül az FTC-t a Győri Audi ETO. Elver 8 gólt lőtt, Fodor és Housheer 5, Jörgensen és Hovden 4 gólig jutott. Sako elképesztő volt, 21 védéssel 57 százalékon fejezte be a mérkőzést. A budapestiek legeredményesebb játékosa Simon Petra lett, öt góllal. Köszönjük a figyelmüket!
59. perc: Simon vált gólra egy újabb hétméterest. 32-16. Fodor ellen fújnak támadóhibát.
58. perc: Simon Petra értékesíti a büntetőt. 31-15. Kristiansen pattint a jobb alsóba. 32-15.
57. perc: Sako védi Kanor lövését. Jörgensen a hatoson belül sáncol: hétméteres.
56. perc: Hovden válaszol a gólra góllal. 31-14. Rossz passz miatt ér véget az FTC támadása. Támadóhiba a győrieknél: először fújnak a játékvezetők ilyet a mérkőzésen.
55. perc: Jörgensen labdát szerez, aztán ő lövi a harmincadikat. 30-13. A vendégek szurkolói elindulnak kifelé az arénából, a győriek szerint indul a buszuk. Sako lábai között pattan a kapuba Simon. 30-14.
54. perc: Hétméteres a másik oldalon is. Housheerrel szemben Janurik: ezt a csatát is a győriek nyerik. 29-13. Hét a hat ellen az FTC.
53. perc: Büntetőt lőhet Klujber. Sako úgy kapja le a lövést a levegőből, mintha egy legyet kapna el.
52. perc: Kanornak is csalódnia kell a lövésénél: Sako véd megint. Elver nyolcadik gólja kifejezetten szépre sikerül, a kapus felett húzza a labdát a kapuba. 28-13.
51. perc: Sako kezében elakad a labda Balázs Bítia ziccerénél. Jörgensen lő a léc alá. 27-13.
50. perc: Kristiansen labdát szerez, aztán a kapuig meg sem áll. 26-12. Futtából lő a kapuba Simon Petra. 26-13.
49. perc: Sako elképesztő: Malestein ziccerét védi most épp. 61 százalékon áll épp. Jörgensen veszi be a vendégek kapuját. 25-12.
48. perc: Sako üti kapu fölé Vogel lövését. Kristiansen bejátszása nem ér el Blohmig.
47. perc: Ingstad megszerzi a második gólját. 24-12. Kiperdül Elver kezéből a labda.
46. perc: Dmitrijeva passza nem jó, Elver lő az üres kapuba. 24-11. Malestein nem talál kaput a szélről. Fodor lövése elakad Janurik lábában.
45. perc: Kristiansen megszerzi az első gólját. 22-11. Jensen az utolsó idejét is kikéri. Hét a hat ellen a fővárosiak. Klujber lövését blokkolni tudják a győriek, aztán De Paula emel az üres kapuba. 23-11.
44. perc: Bordás lövését védi Sako. Hiába vár sípszót az FTC. Lepereg Fodor kiállítása.
43. perc: Elver állítja vissza a tíz gólt. 21-11. Egy ütközés után lenn marad Cvijic. A játékvezetők videóznak, majd két percre kiállítják Housheert kétkezes lökésért. Cvijic a tarkóját fájlalja, úgy támogatják le a pályáról. Klujber passzol pontatlanul. Kettős emberhátrányban próbálkozik támadással az ETO. De Paula lő kapu mellé, Janurik is beleért a labdába.
42. perc: De Paula góljával tíz van közte: ennyit számol a győri közönség is. 20-10. Fodor kap két percet közben. Dmitrijeva szépít, ez a második gólja. 20-11.
41. perc: Malestein a felső lécet találja el. A vendégek feliratot tartanak fel, ami kiveri kissé a biztosítékot a győri szurkolóknál.
40. perc: Housheer lövi a kapu fölé a labdát.
39. perc: Megint fenn a játékvezetők keze passzívon. Hétméterest lőhet az FTC végül. Malestein próbálja bevenni Sako kapuját, de ő is hiába próbálkozik: lábbal védi a lövését a győri kapus.
38. perc: Elver lő végül a bal alsóba. 18-10. Sako védi Klujber lövését. Fodor eredményes a lerohanás végén. 19-10. Időkérés a vendégeknél.
37. perc: Megint Malesteinre jön ki a figura, de ezúttal Sakót találja el. Most az ETO játéka passzív a játékvezetők jelzése alapján.
36. perc: Malestein talál be a jobb szélről. 16-10. Fodor a négyszázadik gólját szerzi győri színekben. 17-10.
35. perc: Elver előtt nagy helyet hagynak. 16-8. Klujber szépít. 16-9.
34. perc: Passzívig támad a Fradi, végül nem is lőnek kapura.
33. perc: Hovden kap passzt a jobb szélen, de éles szögből nem talál kaput.
32. perc: Jön a Fradi kapujában Janurik. Housheer ezt a büntetőt is gólra váltja. 15-8. Hétméteressel ér véget az FTC támadása is. Klujber egyből ellövi, Sako kivédi. Őt élteti az Aréna.
31. perc: Kezdődik a második félidő. A kapuban nem volt változás egyik oldalon sem. Labdát veszít az FTC. Belülvédekezés miatt hétméterest dobhat az ETO.
5412 a hivatalos nézőszám.
30. perc: Blohm jön beállóba a hazai csapatba. Passzívot mutatnak a játékvezetők. Housheer lövése a blokkról pattan Glauserhez. A dudaszó egybeesik egy ferencvárosi találattal. A játékvezetők megnézik videón az esetet, hogy még időn belül esett-e a találat. Az az ítélet, hogy nem. A szünetben hat góllal vezet az ETO.
29. perc: Tranborg lövését blokkolják a győriek, de marad a labda a FTC-nél. Dulfer kiáll két percre, a fővárosiak pedig hétméterest dobhatnak. Jön a győri kapuba Szemerey Zsófi. Klujber a kapu bal oldalába pattint. 14-8.
28. perc: Tranborg lövését Sako védi. Fodor pattint a kapuba. 14-7.
27. perc: Housheer váltja gólra a győriek második hétméteresét. 13-7.
26. perc: Klujber ezúttal sem találja el a kaput, noha most közelebbről próbálkozhatott, mint legutóbb. Klujber aztán labdát szerez Elver passza után. Simon szépít. 12-7. Pontosan tíz percig nem tudott gólt dobni az FTC.
25. perc: Jörgensen átlövését Glauser védi.
24. perc: Alaposan kapu fölé száll Klujber távoli lövése. Győri időkérés.
23. perc: Malestein lövését hárítja Sako. Hovden kísérletét Glauser védi.
22. perc: Győri labdaszerzés után Hovden lő a kapuba. 12-6.
21. perc: Housheer betalál. 11-6. Öttel ellépett az ETO, erre időkéréssel reagál Jesper Jensen. Cvijic és Simon a pályán a vendégeknél. Vogel passza csak Sako számára jó, azonban a győri kapus ismét pontatlanul indít.
20. perc: Gyönyörű összjáték végén Elver pattint a kapuba. 10-6. Kristiansen a pályán a győrieknél. Sako védi Ingstad ziccerét.
19. perc: Kanor átlövése jó egy méterrel célt téveszt.
18. perc: Jörgensen átlövése a kapuban. 9-6. Passzív a játék ismét a vendégek részéről.
17. perc: Jörgensen lövését védi Glauser. A kapufa segíti ki Sakót Malestein lövése után.
16. perc: Futtából lövi el a labdát Klujber, ez nem okoz gondot Sakonak. Az indítás viszont ezúttal nem jó. Kanor lő gólt a ferencvárosi támadás végén. 8-6.
15. perc: Malestein eredményes ismét a jobb szélről. 7-5. Hovden lő a jobb szélről a rövid sarokba. 8-5.
14. perc: Passzív az FTC játéka. Sako megfogja Dmitrijeva kísérletét, aztán indítja Fodort: ez is gól. 7-4.
13. perc: Sako rúga ki a pályáról Ingstad lövését.
12. perc: Kanor rossz passza után Fodor lő az üres kapuba. 6-4.
11. perc: Vogel lő a bal alsóba. 4-4. De Paula nincs jól: Vogel rántotta le. Két perc a büntetése a vendégek játékosának. Elver használja ki az emberelőnyt. 5-4.
10. perc: De Paula betalál. 3-3. Sako védi Dmitrijeva kísérletét. Hovden lő gólt: vezet az ETO! 4-3.
9, perc: Malestein kerül helyzetbe a jobb szélen. 2-3. Hovden lövését védi Glauser. Tranborg lövését védi Sako.
8. perc: Housheer harcol ki büntetőt. A sértett végzi el a hetest, ezzel újra egyenlő az állás. 2-2.
7. perc: Fodornak nem jó Housheer magas passza. Sako védi Dmitrijeva kísérletét.
6. perc: Cvijic a pályán a vendégeknél. Nagy gól a bal felsőbe Dmitrijevától. 1-2.
5. perc: Beállógól Ingstadtól. 0-1. Két percre kiküldik a játékvezetők Tranborgot és de Paulát is. Elver jön a pályára az ETO-ban. Elver lövi az első hazai gólt. 1-1.
4. perc: Keményen védekezik az ETO.
3. perc: Passzívban már a vendégek. Sako kapja le a levegőből Vogel átlövését. De Paula kísérletét védi Glauser.
2. perc: Glauser üti kapu mellé Jörgensen lövését. Jörgensen helyett Dulfer van benn védekezésben a győrieknél. A Fradi is cserél, Kanor helyett Dmitrijeva támad.
1. perc: Fehér mezben, zöld csíkozással a vendégek, zöld mezben a hazaiak. A győri kapuban a meccs elején Sako, előte Fodor, Hovden, Lagerquist, de Paula, Jörgensen és Housheer. A vendégeknél Glauser kezd a kapuba, Ingstad, Tranborg, Vogel, Malestein, Kanor és Márton a mezőnyben. A mérkőzést az ETO kezdi. Jörgensenkezéből kiperdül a labda. Sako mutat be egy védést a túloldalon Ingstad lövése után.
ELŐZETES
A zöld-fehér riválisok összecsapása mindig óriási izgalmakat tartogat. A K&H női kézilabda liga 5. fordulójában sem lesz ez másképp, hiszen mindkét fél célja a két pont megszerzése. Az ETO-Fradit hatalmas érdeklődés övezi, a csapatok valódi katlan-hangulatban lépnek a pályára az Audi-arénában szombaton 15 órakor.
A csúcsrangadó előtt Per Johansson kifejtette: kiélezett küzdelemre számít.
Nagyon intenzív időszak közepén járunk, erős ellenfelekkel találkozunk, de természetesen a Ferencváros elleni mérkőzést már nagyon várjuk. Tudjuk, hogy telt ház lesz az arénában, és kiváló ellenféllel csapunk össze
- emlékeztetett a vezetőedző.
A találkozó 15 órakor kezdődik, online közvetítés hamarosan!