Győri Audi ETO KC – FTC-Rail Cargo 32-17

Kézilabda K&H Női Liga, 5. forduló

Győri Audi-ETO KC - FTC-Rail Cargo Hungaria 32-17 (14-8)

Győr, Audi Aréna. Játékvezető: Bócz László, Wiedemann Viktor

PERCRŐL PERCRE

60. perc: Cvijic talál a kapuba, először a mérkőzésen. 32-17. Blohm lövését védi Janurik. Egy másodperccel a vége előtt kiálltják két percre Kanort. Jörgesen az odőn túli szabaddobást a léc alá lőné, de Janurik kiüti a labdát. 15 góllal veri végül az FTC-t a Győri Audi ETO. Elver 8 gólt lőtt, Fodor és Housheer 5, Jörgensen és Hovden 4 gólig jutott. Sako elképesztő volt, 21 védéssel 57 százalékon fejezte be a mérkőzést. A budapestiek legeredményesebb játékosa Simon Petra lett, öt góllal. Köszönjük a figyelmüket!

59. perc: Simon vált gólra egy újabb hétméterest. 32-16. Fodor ellen fújnak támadóhibát.

58. perc: Simon Petra értékesíti a büntetőt. 31-15. Kristiansen pattint a jobb alsóba. 32-15.

57. perc: Sako védi Kanor lövését. Jörgensen a hatoson belül sáncol: hétméteres.

56. perc: Hovden válaszol a gólra góllal. 31-14. Rossz passz miatt ér véget az FTC támadása. Támadóhiba a győrieknél: először fújnak a játékvezetők ilyet a mérkőzésen.

55. perc: Jörgensen labdát szerez, aztán ő lövi a harmincadikat. 30-13. A vendégek szurkolói elindulnak kifelé az arénából, a győriek szerint indul a buszuk. Sako lábai között pattan a kapuba Simon. 30-14.

54. perc: Hétméteres a másik oldalon is. Housheerrel szemben Janurik: ezt a csatát is a győriek nyerik. 29-13. Hét a hat ellen az FTC.

53. perc: Büntetőt lőhet Klujber. Sako úgy kapja le a lövést a levegőből, mintha egy legyet kapna el.

52. perc: Kanornak is csalódnia kell a lövésénél: Sako véd megint. Elver nyolcadik gólja kifejezetten szépre sikerül, a kapus felett húzza a labdát a kapuba. 28-13.

51. perc: Sako kezében elakad a labda Balázs Bítia ziccerénél. Jörgensen lő a léc alá. 27-13.

50. perc: Kristiansen labdát szerez, aztán a kapuig meg sem áll. 26-12. Futtából lő a kapuba Simon Petra. 26-13.

49. perc: Sako elképesztő: Malestein ziccerét védi most épp. 61 százalékon áll épp. Jörgensen veszi be a vendégek kapuját. 25-12.