ETO-Fradi: Csak a győzelem jöhet szóba

A zöld-fehér alakulatok találkozói mindig kiélezett, nagy iramú mérkőzéseket hoztak, így ezúttal is izgalmas csatározásra lehet számítani. Mindkét gárda száz százalékos mérleggel várja az összecsapást, a találkozó akár az őszi szezon egyik legfontosabb erőfelmérője lehet az ETO-Fradi.

Telt házas lesz az ETO-Fradi csúcsrangadó

Az Audi ETO ebben az idényben még a BL-sorozatban sem talált legyőzőre, és csak az Esbjerg elleni rangadón (29-28) kellett megizzadnia a győzelemért. A többi találkozót viszont magabiztos fölénnyel zárták Per Johansson tanítványai. A magyar bajnokságban a Ferencváros hasonló formát mutat, szintén veretlen, azonban a BL-csoportkörökben két meccsen is alulmaradtak.

ETO-Fradi: nagy csata lesz!

„Nagyon intenzív időszak közepén járunk, erős ellenfelekkel találkozunk, de természetesen a Ferencváros elleni mérkőzést már nagyon várjuk. Tudjuk, hogy telt ház lesz az arénában, és kiváló ellenféllel csapunk össze. Magától értetődő, ezen a meccsen egyértelmű célunk a győzelem, és hogy előnyt szerezzük velük szemben. Tiszteljük őket, azt, amit eddig elértek, és a szakmai minőséget is, amellyel rendelkeznek. Minden részletre odafigyelünk, mert igazán nagy csata vár ránk” – fogalmazott Per Johansson vezetőedző.

Szemerey Zsófi már a várható katlan-hangulatról beszélt:

Kíváncsi vagyok, milyen pokoli hangulatot tudnak itthon teremteni a szurkolóink. Mindig más érzés hazai pályán játszani, mint idegenbe elutazni. Tudom, hogy a Fradit is képes megfogni a telt ház és az a tábor, amely itt fogadja őket, úgyhogy ezúton is szeretném kérni a szurkolóinkat, hogy minél hangosabban támogassanak majd minket.

Győri-Lukács Viktória a lelátóról fogja követni az összecsapást.

„Biztosan nagyon izgalmas mérkőzés lesz. Szeretnénk azt a jó formát, amit az utolsó pár BL-meccsen mutattunk, kivinni holnap a pályára. Nagyon szeretnénk itthon tartani ezt a két pontot és ezzel a tabella elejére kerülni. Tudjunk nagyon jól, hogy a magyar bajnokságban ez egy meghatározó mérkőzés"

- vélekedett a szélső, majd a játékosokról beszélt:

Azt érzem, hogy kezd összeállni az, amit a szezon elején az edzőnk elképzelt. A lányok kezdik megérteni, mit miért csinálnak. Stabilak vagyunk mentálisan és ez látszik a pályán is.