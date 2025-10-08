október 8., szerda

Kézilabda

1 órája

A siker kapujában omlott össze az Audi ETO

Címkék#kézilabda#ETO-Fradi#Győri Audi ETO KC#Ferencváros

Zöld-fehér rangadóra készülnek a kézilabda rajongók. A szombati ETO-Fradi előtt felidézzük a két együttes közös, emlékezetes pillanatait. Ilyen volt a 2025-ös Magyar Kupa döntőjének drámai végkifejlete, amely a győri szurkolók számára okozott csalódást.

Venesz Klaudia

A Török Bódog női kézilabda Magyar Kupa négyes döntőjébe a Motherson Mosonmagyaróvári KC, a Moyra Budaörs, a Győri Audi ETO KC és az FTC-Rail Cargo került be. A két zöld-fehér együttes maradt versenyben a kupáért, az ETO-Fradi március 2-án drámai pillanatokat tartogatott a végjátékban.

ETO-Fradi
Az ETO-Fradi valódi drámákat tartogatott a végjátékban.
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A Magyar Kupa elődöntőjében előbb az Audi ETO aratott magabiztos győzelmet a budaörsiek ellen, majd a Ferencváros győzte le az MKC-t. A fináléban a mérkőzés hajrájáig tartotta magát a győri együttes, majd a népligetiek kilenc másodperccel a vége előtt mentették döntetlenre a találkozót.

A hétmétereseket hatezer szurkoló figyelte lélegzet-visszafojtva. Dione Housheer, majd Emily Bölk is sikeres volt, ezután Laura Glaser védett bravúrral egymás után négyszer, a másik oldalon viszont Klujber Katrin betalált, ezzel 16. alkalommal tarthatta magasba a kupát, 2022, 2023 és 2024 után, zsinórban negyedszer.

Az Audi ETO játékosai átvették az ezüstérmet, a szurkolók pedig csalódottan vonultak ki a tatabányai Multifunkciós Csarnokból.

ETO-Fradi 114.

A zöld-fehér együttesek történetük 114. összecsapására készülnek október 11-én, szombaton 15 órakor. Az Audi-arénában telt ház lesz.

