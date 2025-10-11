Sako-parádéval és remek egyéni teljesítményekkel gázolt át az ETO a Fradin

A K&H női kézilabda liga 5. fordulójában a Győri Audi ETO KC vendége a legnagyobb riválisa, az FTC-Rail Cargo volt. A ETO-Fradi rangadók az utóbbi években rendre a hazai pályán játszó fél győzelmével zárultak, de nem csak ez szólt a győriek mellett. Per Johansson csapata kiváló formát mutat: a bajnokságban és a Bajnokok Ligája A csoportjában sem talált legyőzőre.

Az ETO-Fradi parádés győri győzelemmel zárult.

Fotó: Krizsán Csaba

Győri Audi ETO KC – FTC-Rail Cargo 32-17 (14-8)

Győr, Audi-aréna, K&H női kézilabda liga, 5. forduló. 5512 néző. V.: Bócz László, Wiedemann Viktor. Audi ETO: SAKO – Hovden 4, HOUSHEER 5/4, JÖRGENSEN 4, Blohm, de Paula 3, FODOR 5. Cs.: Szemerey (kapus) Dulfer, ELVER 8, Lagerquist, Kristiansen 3. Vezetőedző: Per Johansson. FTC: Galuser – Malstein 3, Ingstad 2, Tranborg, Kanor 1, Vogel 1, Márton G.. Cs.: Janurik (kapus) Dimitrieva 2, Cvijic 1, Simon P. 5/2, Klujber 2/1, Bordás, Balázs B.. Vezetőedző: Jasper Jensen. Hétméteresek: 4/4, ill. 6/3. Kiállítások: 8, ill. 6 perc.

A mérkőzés előtt utolsó percek a szurkolótáborok hangpróbájáról szóltak. A lelátói hangulatra egyáltalán nem lehetett panasz.

Az első támadásokat egyik csapat sem tudta befejezni, a találkozó első góljára több mint négy percig kellett várni. A ferencvárosiak szerezték meg a vezetést, amelyet a találkozó 10. percéig tudtak megtartani (4-3). Hatadou Sako parádézott a kapuban, amit a közönség minden alkalommal óriási ovációval hálált meg. A vendégek hibák sorát vétették, amiből Per Johansson tanítványai profitáltak és gyorsan ötgólosra hizlalták az előnyüket (11-6). A ferencvárosi időkérést követően sem változott a játék képe, a hazaiak akarata érvényesült. Tíz percen át mozdulatlan maradt a győri háló, Simon Petra gólja törte meg csendet (12-7). A félidő utolsó, ferencvárosi találatát a játékvezető nem adta meg, mivel az időn túl esett a győri kapuba. Így a félidőben 14-8-at mutatott az eredményjelző.

A második játékrészt emberhátrányban kezdő ETO a félidő első találatával ott folytatta, ahol szünet előtt abbahagyta és nyomás alatt tudta tartani ellenfelét. Fodor Csenge 400. győri mezben lőtt góljával már hétgólos előnyben játszott (17-10) az ETO. A negyvenedik percre kidolgozott, tízgólos győri előnyt (21-11) már a vendégszurkolók is nehezen viselték és a sportbarátokhoz méltatlan feliratú drapériák is előkerültek. A Fodor Csenge és Dione Housheer kiállítása miatt megfogyatkozott győri együttes nem jött zavarba, és még tovább tudta növelni előnyét. Tíz perccel a vége előtt már nem volt nyitott kérdés: a kiváló egyéni akciók és a győri hálót bravúrral, 60 százalék feletti hatékonysággal védő Hatadou Sako teljesítményének köszönhetően ledolgozhatatlan előnyre tett szert a győri gárda (26-13). A reményvesztett ferencvárosi szurkolók a találkozó végét sem várták meg, még jó öt perc volt hátra, amikor elhagyták a vendégszektort. A pályán eközben a győri egylet harminc gólig jutott. A találkozót megérdemelten az Audi ETO nyerte 32-27-re.