2 órája
Sako-parádéval és remek egyéni teljesítményekkel gázolt át az ETO a Fradin
Fantasztikus hangulatú mérkőzésen, telt házas arénában fogadta a Győri Audi ETO KC az FTC-Rail Cargo együttesét szombaton. Az ETO-Fradi a hazai pályán játszó győri együttes fölényes győzelmével zárult.
A K&H női kézilabda liga 5. fordulójában a Győri Audi ETO KC vendége a legnagyobb riválisa, az FTC-Rail Cargo volt. A ETO-Fradi rangadók az utóbbi években rendre a hazai pályán játszó fél győzelmével zárultak, de nem csak ez szólt a győriek mellett. Per Johansson csapata kiváló formát mutat: a bajnokságban és a Bajnokok Ligája A csoportjában sem talált legyőzőre.
Győri Audi ETO KC – FTC-Rail Cargo 32-17 (14-8)
Győr, Audi-aréna, K&H női kézilabda liga, 5. forduló. 5512 néző. V.: Bócz László, Wiedemann Viktor.
Audi ETO: SAKO – Hovden 4, HOUSHEER 5/4, JÖRGENSEN 4, Blohm, de Paula 3, FODOR 5. Cs.: Szemerey (kapus) Dulfer, ELVER 8, Lagerquist, Kristiansen 3. Vezetőedző: Per Johansson.
FTC: Galuser – Malstein 3, Ingstad 2, Tranborg, Kanor 1, Vogel 1, Márton G.. Cs.: Janurik (kapus) Dimitrieva 2, Cvijic 1, Simon P. 5/2, Klujber 2/1, Bordás, Balázs B.. Vezetőedző: Jasper Jensen.
Hétméteresek: 4/4, ill. 6/3. Kiállítások: 8, ill. 6 perc.
A mérkőzés előtt utolsó percek a szurkolótáborok hangpróbájáról szóltak. A lelátói hangulatra egyáltalán nem lehetett panasz.
Az első támadásokat egyik csapat sem tudta befejezni, a találkozó első góljára több mint négy percig kellett várni. A ferencvárosiak szerezték meg a vezetést, amelyet a találkozó 10. percéig tudtak megtartani (4-3). Hatadou Sako parádézott a kapuban, amit a közönség minden alkalommal óriási ovációval hálált meg. A vendégek hibák sorát vétették, amiből Per Johansson tanítványai profitáltak és gyorsan ötgólosra hizlalták az előnyüket (11-6). A ferencvárosi időkérést követően sem változott a játék képe, a hazaiak akarata érvényesült. Tíz percen át mozdulatlan maradt a győri háló, Simon Petra gólja törte meg csendet (12-7). A félidő utolsó, ferencvárosi találatát a játékvezető nem adta meg, mivel az időn túl esett a győri kapuba. Így a félidőben 14-8-at mutatott az eredményjelző.
A második játékrészt emberhátrányban kezdő ETO a félidő első találatával ott folytatta, ahol szünet előtt abbahagyta és nyomás alatt tudta tartani ellenfelét. Fodor Csenge 400. győri mezben lőtt góljával már hétgólos előnyben játszott (17-10) az ETO. A negyvenedik percre kidolgozott, tízgólos győri előnyt (21-11) már a vendégszurkolók is nehezen viselték és a sportbarátokhoz méltatlan feliratú drapériák is előkerültek. A Fodor Csenge és Dione Housheer kiállítása miatt megfogyatkozott győri együttes nem jött zavarba, és még tovább tudta növelni előnyét. Tíz perccel a vége előtt már nem volt nyitott kérdés: a kiváló egyéni akciók és a győri hálót bravúrral, 60 százalék feletti hatékonysággal védő Hatadou Sako teljesítményének köszönhetően ledolgozhatatlan előnyre tett szert a győri gárda (26-13). A reményvesztett ferencvárosi szurkolók a találkozó végét sem várták meg, még jó öt perc volt hátra, amikor elhagyták a vendégszektort. A pályán eközben a győri egylet harminc gólig jutott. A találkozót megérdemelten az Audi ETO nyerte 32-27-re.
Győri Audi ETO KC - FTC-Rail CargoFotók: Krizsán Csaba
Mérkőzés utáni értékelések
Per Johansson: - Nagyon érzelmes mérkőzés volt. Meg tudtuk valósítani, amit akartunk. Három hete kizárólag a védekezésen dolgoztunk, erre a találkozóra kifejezetten készültünk a hat a hét elleni játékra. Helena Elver is nagyon jó teljesítményt tett le a pályára. És mondhatni, hogy ez egy tökéletes mérkőzés volt.
Hatadou Sako: - Nagyon sokat dolgoztunk a védelmünkön. Nagyon jó energiák voltak a pályán, látni az akaratot a játékosokban. Meg tudtuk akadályozni, hogy az ellenfél lövőhelyzeteket tudjon kialakítani. Nagyon nehéz volt ma nekem, mert személyes veszteség ért. De emiatt extra motivációval léptem pályára és megpróbáltam minden tőlem telhetőt megtenni. Nagyon boldog vagyok, mert megnyertük a meccset. Nagyon büszke vagyok a csapatomra.
Jasper Jensen: - Elnézést kérek a szurkolóktól, hiszen elutaztak ide és fantasztikus hangulatot teremtettek. Tizenöt percig egészen jók voltunk, de Hatadou Sakonak voltak jó védései, ami megállított minket. Alapvető hibákat vétett a csapat. Nagyon csalódott vagyok a veszteség miatt.
Tomori Zsuzsanna: - A két csapat közül a győriek fogták fel, hogy ez egy rangadó. Ők jobban készültek. Csalódott vagyok. Ki tudunk kapni, de a küzdeni akarás és a jó periódusaink hiányoztak. Átrohantak rajtunk, azt csináltak itthon, amit akartak. Nem dühöt akarok érezni. Ha ezt nem oldjuk meg gyorsan, bajban leszünk ebben a szezonban. Ha ez így folytatódik, változásokra lesz szükségünk.