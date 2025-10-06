október 6., hétfő

Kézilabda

1 órája

Lélegzet-visszafojtva figyelte az ország az ETO-Fradi drámát – egyetlen gól ért bajnoki címet

Címkék#FTC-Rail Cargo#ETO#Győri Audi ETO KC#Ferencváros

Kétségkívül az őszi szezon legjobban várt összecsapását rendezik szombaton az Audi-arénában. Az ETO-Fradi mindig telt házas, most sem lesz ez másképp, a győri klub már hetekkel ezelőtt „kitette a megtelt táblát”.

Venesz Klaudia

Története 114. meccsére készül a Győri Audi ETO KC az FTC-Rail Cargo ellen. Az ETO-Fradi örökrangadó most is szupermeccsnek ígérkezik: a magyar bajnokságban a DVSC-n kívül csak a két zöld-fehér együttes őrzi veretlenségét.

ETO-Fradi
A 2018-as ETO-Fradin még játékosként szerepelt Görbicz Anita és Nycke Groot.
Fotó: MW Archív

A tabella élén pillanatnyilag a népligetiek állnak tíz ponttal, ám a csapat egy mérkőzéssel előrébb jár a Rába-parti alakulathoz képest. Az elmúlt években a párharc mindig a hazai pályán játszó csapat sikerével zárult, így volt ez legutóbb, májusban is, amikor a hazai pályán nyolc góllal diadalmaskodó győriek letaszították a Ferencvárost a trónjáról. Két fordulóval a bajnokság vége előtt Per Johansson együttese már matematikailag is bebiztosította a magyar bajnoki címet.

Az ETO-Fradi történetének legnagyobb drámája

A rivalizálás legemlékezetesebb pillanata azonban nem közös mérkőzésen született. Címvédőként, ám a tabella második helyéről vágott neki az Audi ETO a 2017/2018-as bajnokság záró fordulójának a Békéscsaba ellen. Ambros Martín együttese – akkor még Görbicz Anitával a pályán – 39-14-re győzött, ezzel ledolgozta a hatgólos hátrányát.

A lefújás után még percekig keresztben voltak az ujjak, ugyanis eközben az FTC-Rail Cargo hazai pályán a Vác ellen küzdött. Minden az utolsó támadáson múlott, a Fradi végül kihagyta a ziccert, így a győriek egyetlen góllal jobb összgólkülönbségüknek köszönhetően megszerezték meg a 14. bajnoki aranyérmüket.

A K&H női kézilabda liga 5. fordulójában a Győri Audi ETO KC október 11-én, szombaton 15 órakor fogadja az FTC-Rail Cargo együttesét. A rangadót az M4 Sport közvetíti.

 

 

