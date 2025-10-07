Bomba formában készül az Audi ETO szélsője a Fradi ellen, de a válogatottból kimaradt – videó

Zöld-fehér örökrangadóra készül a Győri Audi ETO KC szombaton 18 órakor. Az őszi szezon legjobban várt mérkőzésére, az ETO-Fradira villámgyorsan elkeltek a hazai szektorokba szóló jegyek, így valódi katlan-hangulat várható.

Kiváló formában készül az ETO-Fradira Fodor Csenge.

Fotó: Molcsányi Máté

Per Johansson tanítványai a 2025/2026-os idényben veretlenek a magyar bajnokságban és hiba nélkül teljesítették a BL-köröket is. Legutóbb a Gloria Bistrita ellen arattak fölényes győzelmet, a találkozó egyik kulcsfigurája a nyolc gólig jutó Fodor Csenge volt. A kézilabdázó tavasszal tagja volt a magyar válogatott keretének, amit végül visszamondott, hivatkozva a korábbi sérülésére, és azokra a célokra, amelyeket klubja tűzött ki maga elé.

A bő keretnek tagja volt, de az összetartásra már nem kell elutaznia

A játékos meggyőző, stabil teljesítményével újra felhívta magára Golovin Vlagyimir figyelmét, így a szövetségi kapitány őt is jelölte a 35 fős, holland-német rendezésű vb keretébe, a végső, 18-as listán azonban már nem szerepel Fodor Csenge.

A BL-forduló után a szélső a Sport TV-nek úgy nyilatkozott: beszélt a szövetségi kapitánnyal és tisztázták a helyzetet.

Nyitott vagyok. A márciusi lemondásom sem a válogatott ellen irányult, hanem más kérdések miatt volt, amit én meg is fogalmaztam. Ez láttam, hogy ez félreértéseket szült az emberekben. Továbbra is arra koncentrálok, hogy a maximális teljesítményt tudjam nyújtani. Egészséges vagyok, ez a legfontosabb. Látszik, hogy ha a játékos és az edző között megvan a bizalom, az mit tud kihozni egy játékosból - én egy nagyon jó példa vagyok erre

- véli Fodor Csenge.

Golovin Vlagyimir továbbra is úgy látja, hogy a játékos remek formában van. A szövetségi kapitány a Nemzeti Sportnak nyilatkozott a témában, ő is megerősítette: személyesen beszélt Fodor Csengével.

Az, hogy most nincs, nem jelenti azt, hogy soha többé nem lesz. Két héttel ezelőtt még nem is tudtuk, hogy a Csenge igazából mit akart, de ha megnézzük, az ő teljesítménye nemcsak a mostani bajnokságban, hanem a tavalyi bajnokság végén is nagyon komoly volt a BL-csoportban, és mindegy, hogy ki volt az ellenfél

- emelte ki Golovin Vlagyimir.