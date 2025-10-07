39 perce
Bomba formában készül az Audi ETO szélsője a Fradi ellen, de a válogatottból kimaradt – videó
Az Audi ETO legutóbbi, Gloria Bistrita elleni mérkőzésén hibátlan lőlapot produkált Fodor Csenge. A játékos ezen a héten az ETO-Fradira koncentrál, de a szurkolókat az is foglalkoztatja, a szélső miért esett a keretszűkítés áldozatául Golovin Vlagyimirnál.
Zöld-fehér örökrangadóra készül a Győri Audi ETO KC szombaton 18 órakor. Az őszi szezon legjobban várt mérkőzésére, az ETO-Fradira villámgyorsan elkeltek a hazai szektorokba szóló jegyek, így valódi katlan-hangulat várható.
Per Johansson tanítványai a 2025/2026-os idényben veretlenek a magyar bajnokságban és hiba nélkül teljesítették a BL-köröket is. Legutóbb a Gloria Bistrita ellen arattak fölényes győzelmet, a találkozó egyik kulcsfigurája a nyolc gólig jutó Fodor Csenge volt. A kézilabdázó tavasszal tagja volt a magyar válogatott keretének, amit végül visszamondott, hivatkozva a korábbi sérülésére, és azokra a célokra, amelyeket klubja tűzött ki maga elé.
A bő keretnek tagja volt, de az összetartásra már nem kell elutaznia
A játékos meggyőző, stabil teljesítményével újra felhívta magára Golovin Vlagyimir figyelmét, így a szövetségi kapitány őt is jelölte a 35 fős, holland-német rendezésű vb keretébe, a végső, 18-as listán azonban már nem szerepel Fodor Csenge.
A BL-forduló után a szélső a Sport TV-nek úgy nyilatkozott: beszélt a szövetségi kapitánnyal és tisztázták a helyzetet.
Nyitott vagyok. A márciusi lemondásom sem a válogatott ellen irányult, hanem más kérdések miatt volt, amit én meg is fogalmaztam. Ez láttam, hogy ez félreértéseket szült az emberekben. Továbbra is arra koncentrálok, hogy a maximális teljesítményt tudjam nyújtani. Egészséges vagyok, ez a legfontosabb. Látszik, hogy ha a játékos és az edző között megvan a bizalom, az mit tud kihozni egy játékosból - én egy nagyon jó példa vagyok erre
- véli Fodor Csenge.
Golovin Vlagyimir továbbra is úgy látja, hogy a játékos remek formában van. A szövetségi kapitány a Nemzeti Sportnak nyilatkozott a témában, ő is megerősítette: személyesen beszélt Fodor Csengével.
Az, hogy most nincs, nem jelenti azt, hogy soha többé nem lesz. Két héttel ezelőtt még nem is tudtuk, hogy a Csenge igazából mit akart, de ha megnézzük, az ő teljesítménye nemcsak a mostani bajnokságban, hanem a tavalyi bajnokság végén is nagyon komoly volt a BL-csoportban, és mindegy, hogy ki volt az ellenfél
- emelte ki Golovin Vlagyimir.
A csapat az ETO-Fradira készül
Közös történetének 114. mérkőzését játssza a Győri Audi ETO KC az FTC-Rail Cargo ellen. A találkozó szombaton 15 órakor kezdődik az Audi-arénában.
