október 7., kedd

Amália névnap

12°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

39 perce

Bomba formában készül az Audi ETO szélsője a Fradi ellen, de a válogatottból kimaradt – videó

Címkék#Fodor Csenge#Golovin Vlagyimir#Győri Audi ETO KC#keret

Az Audi ETO legutóbbi, Gloria Bistrita elleni mérkőzésén hibátlan lőlapot produkált Fodor Csenge. A játékos ezen a héten az ETO-Fradira koncentrál, de a szurkolókat az is foglalkoztatja, a szélső miért esett a keretszűkítés áldozatául Golovin Vlagyimirnál.

Venesz Klaudia

Zöld-fehér örökrangadóra készül a Győri Audi ETO KC szombaton 18 órakor. Az őszi szezon legjobban várt mérkőzésére, az ETO-Fradira villámgyorsan elkeltek a hazai szektorokba szóló jegyek, így valódi katlan-hangulat várható.

ETO-Fradi
Kiváló formában készül az ETO-Fradira Fodor Csenge.
Fotó: Molcsányi Máté

Per Johansson tanítványai a 2025/2026-os idényben veretlenek a magyar bajnokságban és hiba nélkül teljesítették a BL-köröket is. Legutóbb a Gloria Bistrita ellen arattak fölényes győzelmet, a találkozó egyik kulcsfigurája a nyolc gólig jutó Fodor Csenge volt. A kézilabdázó tavasszal tagja volt a magyar válogatott keretének, amit végül visszamondott, hivatkozva a korábbi sérülésére, és azokra a célokra, amelyeket klubja tűzött ki maga elé. 

A bő keretnek tagja volt, de az összetartásra már nem kell elutaznia

A játékos meggyőző, stabil teljesítményével újra felhívta magára Golovin Vlagyimir figyelmét, így a szövetségi kapitány őt is jelölte a 35 fős, holland-német rendezésű vb keretébe, a végső, 18-as listán azonban már nem szerepel Fodor Csenge. 

A BL-forduló után a szélső a Sport TV-nek úgy nyilatkozott: beszélt a szövetségi kapitánnyal és tisztázták a helyzetet. 

Nyitott vagyok. A márciusi lemondásom sem a válogatott ellen irányult, hanem más kérdések miatt volt, amit én meg is fogalmaztam. Ez láttam, hogy ez félreértéseket szült az emberekben. Továbbra is arra koncentrálok, hogy a maximális teljesítményt tudjam nyújtani. Egészséges vagyok, ez a legfontosabb. Látszik, hogy ha a játékos és az edző között megvan a bizalom, az mit tud kihozni egy játékosból - én egy nagyon jó példa vagyok erre

- véli Fodor Csenge.

Golovin Vlagyimir továbbra is úgy látja, hogy a játékos remek formában van. A szövetségi kapitány a Nemzeti Sportnak nyilatkozott a témában, ő is megerősítette: személyesen beszélt Fodor Csengével.

Az, hogy most nincs, nem jelenti azt, hogy soha többé nem lesz. Két héttel ezelőtt még nem is tudtuk, hogy a Csenge igazából mit akart, de ha megnézzük, az ő teljesítménye nemcsak a mostani bajnokságban, hanem a tavalyi bajnokság végén is nagyon komoly volt a BL-csoportban, és mindegy, hogy ki volt az ellenfél

- emelte ki Golovin Vlagyimir. 

A csapat az ETO-Fradira készül

Közös történetének 114. mérkőzését játssza a Győri Audi ETO KC az FTC-Rail Cargo ellen. A találkozó szombaton 15 órakor kezdődik az Audi-arénában. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu