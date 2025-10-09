október 9., csütörtök

Kézilabda

57 perce

Döntővel felérő fordulóban dőlt el a bajoki cím sorsa

Címkék#győzelem#Győri Audi ETO KC#bajnokság

Nem sokkal a jegyértékesítés kezdete után elfogytak a jegyek a szombati zöld-fehér örökrangadóra. Az ETO-Fradi összecsapás mindig, minden sportágban népszerű, rogyásig telnek a lelátók – így volt ez a májusban is, amikor a népligeti együttes legutóbb Győrbe látogatott.

Venesz Klaudia

A Győri Audi ETO KC hazai közönség előtt fogadja október 11-én, szombaton 15 órától az FTC-Rail Cargo csapatát. Az ETO-Fradi kétségkívül a forduló csúcspontja lesz.

ETO-Fradi
Az ETO-Fradi májusban győri győzelemmel zárult és a 18. bajnoki győzelmet jelentette Per Johansson együttese számára.
Fotó: Krizsán Csaba

Korábbi cikkeinkben visszaemlékeztünk

A csapat tavasszal hatalmas lelkierejéről tett tanúbizonyságot: miután a végső győzelemről épp, hogy lecsúszott a kupadöntőben, a magyar bajnokságban, majd a Bajnokok Ligája négyes döntőjében is győzni tudott.

Most, hogy a két zöld-fehér csapat a 114. összecsapására készül, fontos ezekre a monumentális, érzelmileg felfokozott pillanatokra visszaemlékezni. Ahogyan arra is, amikor az előző idényben az első osztályú női bajnokságban épp ez a két együttes maradt versenyben a végső győzelemért.

Az ETO-Fradin eldőlt, hova kerülhet a kupa

Az Audi ETO május 10-én fogadta a ferencvárosiakat a K&H női kézilabda liga 24. fordulójában. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatta, hogy mindig a hazai pályán játszó fél nyeri a gigászok harcát. Májusban az Audi-aréna volt az összecsapás helyszíne, ami jó előjelnek számított, de az eredményjelzőre pillantva ezt a mérkőzést sem lehetett hátra dőlve végignézni.

Per Johansson szerint is óriási volt a tét:

Ez egy nagy lépés lenne afelé, hogy visszahozzuk a bajnoki címet Győrbe. Mindegyik csapat címeket akar nyerni, ezért vagyunk itt, ez a klub célja is: trófeákat szerezni. Ez egy igazi döntő lesz

- fogalmazott akkor a győriek vezetőedzője.

És valóban, a közönség egy valóban parázs hangulatú találkozón vett részt, zúgtak a lelátók és a pályán is izzott a levegő.

A mérkőzésen a népligetiek szerezték meg a vezetést, de nagy fölénybe nem kerültek, mivel a győriek szorosan tapadtak, a 18. percben pedig már Per Johansson tanítványai vezettek. A szünetre mégis egy gólos vendégelőnnyel vonultak az együttesek. 

A 40. perc környékén megtört a Ferencváros, a győriek pedig egyre távolabb kerültek tőlük, és nyolc góllal verték meg a fővárosiakat.

Ez nem csupán egy győztes bajnoki meccset jelentett az Audi ETO számára: két fordulóval a bajnokság vége előtt matematikailag is bebiztosították a végső győzelmet.

A győri klub egyértelmű célokat fogalmazott meg a 2025/2026-os idény elején: mindhárom trófeát - a bajnoki címet, a Magyar Kupa-győzelmet és a BL-serleget - elnyerné. Ennek egyik fontos állomása lehet a szombati találkozó, amely a korábbiakhoz hasonló izgalmakat tartogat és egy újabb fejezet kerülhet a magyar kézilabda legnagyobb rivalizálásának történetébe.

A Győri Audi ETO KC szombaton 15 órakor fogadja az FTC-Rail Cargo együttesét. A találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

 

