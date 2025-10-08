A magyar válogatott közös buzdítására hív az ETO FC

A férfi A-válogatott a győri Vitális Milánnal a keretében lép pályára az örmény csapat ellen a vb-selejtezőben. A szombati összecsapást az ETO FC középpályásának csapattársaival kísérhetik figyelemmel a drukkerek.

Az ETO FC középpályását, Vitális Milánt közösen buzdíthatja szurkoló és csapattárs.

Fotó: m4sport.hu

Az ETO Parkban található UNI-Elite Sport Clubbal karöltve szurkolói délutánt szerveztek a győri zöld-fehérek. A fő esemény a Magyarország-Örményország mérkőzés lesz.

Az ETO FC focistáival lehet játszani

Az összejövetelen más aktivitások is várják az érdeklődőket, többek közt

kerekasztal beszélgetés

autogram osztás

közös játékok

dekázó verseny

A szurkolói délutánra szóló belépőjegyek érvényesek lesznek az ETO FC - Pilisi LK Magyar Kupa-mérkőzésre is. A Pest vármegyei csapat számára gáláns felajánlást tett a győri klub: a vendég klub kapja a mérkőzés jegyeladásaiból származó bevétel felét.