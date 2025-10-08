október 8., szerda

Szurkolók

1 órája

A magyar válogatott közös buzdítására hív az ETO FC

Címkék#Vitális Milán#focista#ETO FC#válogatott

A magyar férfi labdarúgó válogatott szombaton 18 órakor játszik Örményország csapata ellen. A mérkőzést az UNI-Elite Sport Clubban az ETO FC játékosaival együtt lehet megnézni, előtte pedig közös játékra hívják a rajongókat.

Kisalföld.hu

A férfi A-válogatott a győri Vitális Milánnal a keretében lép pályára az örmény csapat ellen a vb-selejtezőben. A szombati összecsapást az ETO FC középpályásának csapattársaival kísérhetik figyelemmel a drukkerek.

ETO FC
Az ETO FC középpályását, Vitális Milánt közösen buzdíthatja szurkoló és csapattárs.
Fotó: m4sport.hu

Az ETO Parkban található UNI-Elite Sport Clubbal karöltve szurkolói délutánt szerveztek a győri zöld-fehérek. A fő esemény a Magyarország-Örményország mérkőzés lesz.

Az ETO FC focistáival lehet játszani

Az összejövetelen más aktivitások is várják az érdeklődőket, többek közt

  • kerekasztal beszélgetés
  • autogram osztás
  • közös játékok
  • dekázó verseny

A szurkolói délutánra szóló belépőjegyek érvényesek lesznek az ETO FC - Pilisi LK Magyar Kupa-mérkőzésre is. A Pest vármegyei csapat számára gáláns felajánlást tett a győri klub: a vendég klub kapja a mérkőzés jegyeladásaiból származó bevétel felét.

 

