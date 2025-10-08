1 órája
A magyar válogatott közös buzdítására hív az ETO FC
A magyar férfi labdarúgó válogatott szombaton 18 órakor játszik Örményország csapata ellen. A mérkőzést az UNI-Elite Sport Clubban az ETO FC játékosaival együtt lehet megnézni, előtte pedig közös játékra hívják a rajongókat.
A férfi A-válogatott a győri Vitális Milánnal a keretében lép pályára az örmény csapat ellen a vb-selejtezőben. A szombati összecsapást az ETO FC középpályásának csapattársaival kísérhetik figyelemmel a drukkerek.
Az ETO Parkban található UNI-Elite Sport Clubbal karöltve szurkolói délutánt szerveztek a győri zöld-fehérek. A fő esemény a Magyarország-Örményország mérkőzés lesz.
Az ETO FC focistáival lehet játszani
Az összejövetelen más aktivitások is várják az érdeklődőket, többek közt
- kerekasztal beszélgetés
- autogram osztás
- közös játékok
- dekázó verseny
A szurkolói délutánra szóló belépőjegyek érvényesek lesznek az ETO FC - Pilisi LK Magyar Kupa-mérkőzésre is. A Pest vármegyei csapat számára gáláns felajánlást tett a győri klub: a vendég klub kapja a mérkőzés jegyeladásaiból származó bevétel felét.