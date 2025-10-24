25 perce
„Most már öröm jobbhátvédként játszani” – interjú Tóth Rajmunddal, az ETO FC játékosával
Rövid idő alatt kellett alkalmazkodnia új posztjához Tóth Rajmundnak. Az ETO FC labdarúgója eredetileg középpályásként játszott, néhány hónapja azonban edzője úgy döntött, jobb oldali védőként fogja őt bevetni.
Nehezen barátkozott meg ezzel a kényszer szülte helyzettel, de a legutóbbi fordulókban bebizonyította rátermettségét Borbély Balázs vezetőedző az ETO FC DVTK elleni, győztes mérkőzés után ki is emelte. Hogy érzi magát a védelemben?
– Ez egy hosszabb folyamat volt, mire elfogadtam ezt a helyzetet. Gyerekkorom óta középpályán játszottam, ott éreztem igazán jól magam. Amikor jött a lehetőség, hogy jobbhátvédként szerepeljek, eleinte nehezen fogadtam el, nem tudtam magaménak érezni a posztot. Aztán sokat beszéltem erről a mesterrel, és az ő hatására sikerült megbarátkoznom vele. Mostanra egyre jobban érzem magam ezen a poszton, próbálom kihozni belőle a maximumot. Példát is láttam magam előtt, akár mondhatom Szoboszlait is. Nagyon örülök neki, hogy egy ilyen magyar példa van előttem. Ennek hatására tudom napról napra jobban elfogadni, hogy én ott kapok lehetőséget. Nagyon sokat segített nekem ebben a mester, annak pedig külön örülök, hogy most így tudtam szerepelni.
Borbély Balázs kiemelte, hogy több poszton is bevethető. Ez már korábban köztünk is szóba került: nem véletlen, hogy önt választott ki a feladatra. Ön is így érzi?
– Igen, és ezt mostanra én is észrevettem. Amikor visszanéztem a meccseimet, láttam, hogy rengeteg erényemet jobban ki tudom használni ezen a poszton. Persze van még miben fejlődnöm, de jó úton vagyok. Többen már jobbvédőként látnak bennem potenciált, és én is elfogadtam ezt. Most az a célom, hogy ott ragadjak meg, és a csapat hasznára legyek.
Az ETO FC komoly riválisa lehet az élmezőnyben lévő csapatoknak
A csapat az utóbbi időben sokat fejlődött, sokan már az élmezőnybe várják az ETO-t. A vezetőedzőjük mindig inkább szerényen fogalmaz, ha a bajnokságban betöltött szerepükről esik szó. Hogyan látják ezt belülről?
– Van, aki szeret nagy célokat megfogalmazni, és van, aki inkább reálisan gondolkodik. Én az utóbbi vagyok: próbálok két lábbal a földön maradni. Fontos, hogy ne szálljunk el magunktól, de közben igenis lehet nagyot álmodni, mert minden adott hozzá – a csapat, a stáb, a klub. A lényeg, hogy lépésről lépésre haladjunk, reálisan, de önbizalommal.
A tavalyi idény várakozáson felül sikerült. Érez emiatt most nagyobb elvárást?
– Kívülről talán igen, érződik, hogy sokan elvárják, hogy ismét ott legyünk az élmezőnyben. De az öltözőn belül ez nem nyomásként jelenik meg. Mi minden meccset meg akarunk nyerni, ez természetes, de nem görcsölünk. Egészséges az egyensúly: van bennünk ambíció, de nem terhel minket felesleges nyomás.
Komoly munka eredménye a stabilitás
Mentálisan is sokat erősödtek – tavaly még egy bekapott gól után nehezebben reagáltak, most viszont stabilabbak fejben. Miben látja ennek az okát?
– Az előző szezon elején hullámvasúton ültünk, de ahogy elkezdtük elhinni, hogy jó csapat vagyunk, minden helyére került. Ma már, ha kapunk egy gólt, ugyanúgy tudunk játszani, mint vezetésnél. Ez hatalmas különbség, és sokat elmond a mentális erőnkről.
Ez inkább a stáb munkájának vagy Borbély Balázs filozófiájának köszönhető?
– Mindkettőnek. Dolgozunk mentális szakemberrel is, de a mester és a stáb is nagyon figyel arra, hogy fejben készek legyünk minden meccsre. Most már a csapaton belül is megvan az a karakter, hogy tudjuk kezelni a különböző helyzeteket. Ha kell, okosan, ha kell, látványosan játszunk – a lényeg, hogy eredményesek legyünk. Ez közös munka eredménye.
Lehet azt mondani, hogy most kifejezetten jó ETO-játékosnak lenni?
– Korábban is jó volt, de most különösen jó, hogy ezt a címert viseljük és ez a mez van rajtunk. Olyan közegben dolgozhatunk, ahol öröm focizni: jó a csapat, a stáb, a hangulat, a célok.
Tóth Rajmund marad Győrben
Nemrég külföldi lehetősége is adódott, mégis maradt Győrben.
– Korábban elkövettem azt a hibát, hogy túlságosan előre tekintettem, és ez visszavetette a teljesítményemet. Most igyekszem csak a jelenre fókuszálni: fejlődni, beilleszkedni az új posztomba, és a maximumot nyújtani. Természetesen, ha jönne egy komoly ajánlat, elgondolkodnék rajta, de most minden energiámat az ETO-ra fordítom.
A beszélgetés végére egy személyesebb kérdés: most úgy tűnik, megtalálta magát ebben a szerepben. Így érzi?
– Igen, most már tényleg jól érzem magam. Nehéz folyamat volt, de sokat segítettek a szüleim, a menedzsereim és a stáb. Most minden rajtam múlik – hogyan edzek, hogyan készülök, hogyan teljesítek. Látom, hogy ezen a poszton is tudok jól játszani, és ez magabiztosságot ad. A célom egyértelmű: dolgozni, fejlődni, és minél jobb játékossá válni.