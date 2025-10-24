„Most már öröm jobbhátvédként játszani” – interjú Tóth Rajmunddal, az ETO FC játékosával

Nehezen barátkozott meg ezzel a kényszer szülte helyzettel, de a legutóbbi fordulókban bebizonyította rátermettségét Borbély Balázs vezetőedző az ETO FC DVTK elleni, győztes mérkőzés után ki is emelte. Hogy érzi magát a védelemben?

Tóth Rajmund már beilleszkedett a jobb oldali védő szerepébe az ETO FC színeiben.

Fotó: Csapó Balázs



– Ez egy hosszabb folyamat volt, mire elfogadtam ezt a helyzetet. Gyerekkorom óta középpályán játszottam, ott éreztem igazán jól magam. Amikor jött a lehetőség, hogy jobbhátvédként szerepeljek, eleinte nehezen fogadtam el, nem tudtam magaménak érezni a posztot. Aztán sokat beszéltem erről a mesterrel, és az ő hatására sikerült megbarátkoznom vele. Mostanra egyre jobban érzem magam ezen a poszton, próbálom kihozni belőle a maximumot. Példát is láttam magam előtt, akár mondhatom Szoboszlait is. Nagyon örülök neki, hogy egy ilyen magyar példa van előttem. Ennek hatására tudom napról napra jobban elfogadni, hogy én ott kapok lehetőséget. Nagyon sokat segített nekem ebben a mester, annak pedig külön örülök, hogy most így tudtam szerepelni.

Borbély Balázs kiemelte, hogy több poszton is bevethető. Ez már korábban köztünk is szóba került: nem véletlen, hogy önt választott ki a feladatra. Ön is így érzi?

– Igen, és ezt mostanra én is észrevettem. Amikor visszanéztem a meccseimet, láttam, hogy rengeteg erényemet jobban ki tudom használni ezen a poszton. Persze van még miben fejlődnöm, de jó úton vagyok. Többen már jobbvédőként látnak bennem potenciált, és én is elfogadtam ezt. Most az a célom, hogy ott ragadjak meg, és a csapat hasznára legyek.

Az ETO FC komoly riválisa lehet az élmezőnyben lévő csapatoknak

A csapat az utóbbi időben sokat fejlődött, sokan már az élmezőnybe várják az ETO-t. A vezetőedzőjük mindig inkább szerényen fogalmaz, ha a bajnokságban betöltött szerepükről esik szó. Hogyan látják ezt belülről?

– Van, aki szeret nagy célokat megfogalmazni, és van, aki inkább reálisan gondolkodik. Én az utóbbi vagyok: próbálok két lábbal a földön maradni. Fontos, hogy ne szálljunk el magunktól, de közben igenis lehet nagyot álmodni, mert minden adott hozzá – a csapat, a stáb, a klub. A lényeg, hogy lépésről lépésre haladjunk, reálisan, de önbizalommal.