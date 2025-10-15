1 órája
Szombaton még nyitva marad a bezárt szektor
Az MLSZ fegyelmi bizottsága korábban határozott az ETO Park szektorának bezárásáról. Az ETO FC közölte: a döntés nem jogerős, így a szombati mérkőzésen még nem hajtják végre a büntetést.
A Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága az ETO-Fradi bajnokin tapasztalt megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálása miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezte az ETO FC-t és elrendelte a korábban kiszabott, felfüggesztett szektorbezárás végrehajtását.
A Fizz Ligában szereplő, győri klub szerdán közölte: a döntés nem jogerős, emiatt az október 18-án, 20.30-kor kezdődő, DVTK elleni mérkőzésen azt még nem hajtják végre, így a Q-szektor nyitva marad.
Már elérhetőek az ETO FC meccsjegyei
A szombati mérkőzésre már lehet belépőt vásárolni. Az ETO FC jegypénztárában a Pilisi LK elleni, Magyar Kupa találkozóra is árusítják a jegyeket, a győriek a bevétel 50 százalékát felajánlották a vendégklubnak.
Az ETO felhívta a közlekedők figyelmét, hogy a szombati, DVTK elleni mérkőzés miatt a rendőrség lezárja a Nagysándor József utca Stadion utca és a Tóth László utcai körforgalom közötti szakaszát.
Az ETO FC - DVTK találkozó október 18-án, szombaton 20.30-kor kezdődik, a mérkőzést az M4 Sport közvetíti.