Szombaton még nyitva marad a bezárt szektor

A Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága az ETO-Fradi bajnokin tapasztalt megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálása miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezte az ETO FC-t és elrendelte a korábban kiszabott, felfüggesztett szektorbezárás végrehajtását.

Az MLSZ ugyan elrendelte a szektor bezárását, de az ETO FC szerint a döntés nem jogerős. Fotó: Kisalföld-archívum

A Fizz Ligában szereplő, győri klub szerdán közölte: a döntés nem jogerős, emiatt az október 18-án, 20.30-kor kezdődő, DVTK elleni mérkőzésen azt még nem hajtják végre, így a Q-szektor nyitva marad.

Már elérhetőek az ETO FC meccsjegyei

A szombati mérkőzésre már lehet belépőt vásárolni. Az ETO FC jegypénztárában a Pilisi LK elleni, Magyar Kupa találkozóra is árusítják a jegyeket, a győriek a bevétel 50 százalékát felajánlották a vendégklubnak.