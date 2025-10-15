október 15., szerda

Teréz névnap

15°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

3 órája

Szombaton még nyitva marad a bezárt szektor

Címkék#ETO FC#MLSZ#ETO#DVTK

Az MLSZ fegyelmi bizottsága korábban határozott az ETO Park szektorának bezárásáról. Az ETO FC közölte: a döntés nem jogerős, így a szombati mérkőzésen még nem hajtják végre a büntetést.

Kisalföld.hu

A Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága az ETO-Fradi bajnokin tapasztalt megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálása miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezte az ETO FC-t és elrendelte a korábban kiszabott, felfüggesztett szektorbezárás végrehajtását.

ETO FC
Az MLSZ ugyan elrendelte a szektor bezárását, de az ETO FC szerint a döntés nem jogerős. Fotó: Kisalföld-archívum

A Fizz Ligában szereplő, győri klub szerdán közölte: a döntés nem jogerős, emiatt az október 18-án, 20.30-kor kezdődő, DVTK elleni mérkőzésen azt még nem hajtják végre, így a Q-szektor nyitva marad.

Már elérhetőek az ETO FC meccsjegyei

A szombati mérkőzésre már lehet belépőt vásárolni. Az ETO FC jegypénztárában a Pilisi LK elleni, Magyar Kupa találkozóra is árusítják a jegyeket, a győriek a bevétel 50 százalékát felajánlották a vendégklubnak.

Az ETO felhívta a közlekedők figyelmét, hogy a szombati, DVTK elleni mérkőzés miatt a rendőrség lezárja a Nagysándor József utca Stadion utca és a Tóth László utcai körforgalom közötti szakaszát.

Az ETO FC - DVTK találkozó október 18-án, szombaton 20.30-kor kezdődik, a mérkőzést az M4 Sport közvetíti.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu