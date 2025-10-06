Labdarúgás
46 perce
Sportszerű gesztust gyakorolt az ETO FC
A MOL Magyar Kupa 4. fordulójában a sorsolás szerint Győrbe látogat a Pilisi LK. Az ETO FC úgy döntött, segíti a Pest vármegyei első osztályban szereplő csapatot.
A Pilisi Labdarúgó Klub közleménye szerint hatalmas köszönet illeti az ETO FC vezetőségét, mivel támogatják őket a költségeik minimalizálásában.
A győrinél jóval alacsonyabb költségvetésből gazdálkodó együttes számára az ETO felajánlotta
- a mérkőzés jegybevételének 50%-át
- a csapat számára az NB I-es szintű öltözői bekészítést
- valamint a csapat vezetősége és tagjai meghívást kaptak egy közös vacsorára.
Nem csak a pilisi együttes hálás a felajánlásért: a klub közösségi oldalán már több komment is dicséri a győriek gesztusát.
A Magyar Kupa-mérkőzést október 29-én, szerdán 18 órakor játsszák az ETO Parkban.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre