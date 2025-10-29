56 perce
Gólzáporos mérkőzésen jutott a nyolcaddöntőbe az ETO – galéria
Az alacsonyabb osztályú Pilisi LK csapata látogatott Győrbe a MOL Magyar Kupa 4. fordulójában. Az ETO FC papírforma-győzelemmel zárta a találkozót, ez nyolcaddöntőbe jutást ért Borbély Balázs csapatának.
Az ETO FC alaposan felforgatott kezdővel állt fel a Pest vármegyei Pilisi LK ellen a MOL Magyar Kupa legjobb tizenhat közé jutásáért vívott mérkőzésen. A győri csapat sportszerű gesztust gyakorolt: ugyan a pályán esélyt sem adott a vendégegyüttesnek, a mérkőzés után vacsorával várta a játékosokat és a belépőjegyekből befolyt bevétel felét is felajánlotta a pilisi csapat számára.
ETO FC–Pilisi LK 9–0 (6–0)
Győr, ETO Park, MOL Magyar Kupa, 4. forduló, 2153 néző. V.: Káprály Mihály.
ETO FC: Megyeri – Vladoiu, Abrahamsson (Urblík – a szünetben), Miangue (Boldor, 61.), Bíró – Anton (Tollár – a szünetben) – Huszár (Bánáti, 77.), Njie, Vingler (Vitális, 61.), Zivkovic – Piscsur. Vezetőedző: Borbély Balázs.
Pilisi LK: Paulovicz – Nemes, Vida D. (Kuchta – a szünetben), Tóth Á., Almomani – Huszárik (Hajdu B. – a szünetben), Pácsa (Csikós, 83.), Györe, Mányi B. (Seregy, 83.) – Balogh M. (Rácz). Vezetőedző: Miklósvári János.
Gsz.: Abrahamsson (5.), Njie (8., 37.), Piscsur (24., 25.), Huszár (45+1 - tizenegyesből), Zivkovic (50., 57.), Boldor (67.)
A találkozón gyorsan megszerezte a vezetést az ETO Abrahamsson góljával (1-0). Alig három perccel később Njie duplázta meg a győri előnyt (2-0). A gólörömből a lelátóra is jutott: Borbély Balázs nevétől zúgott a Q-szektor. Az ETO folyamatosan nyomás alatt tartotta a pilisi együttest, amely beszorult a saját kapuja elé. A győri fór gyorsan négygólosra nőtt Piscsur találataival, aki először Anton szabadrúgása után juttatta a labdát Paulovicz kapujába (3-0), majd egy percen belül újra a pilisi háló jobb sarkába talált (4-0). Az első komolyabb pilisi akcióig közel fél órát kellett várni, Balogh Máté lendült támadásba, de Megyeri számára nem okozott gondot a védés. Bő tíz perccel később újra rezzent a pilisiek hálója: Njie talált a kapuba (5-0). Az ETO a félidő utolsó percében kezezés miatt tizenegyeshez jutott, a közönség Njie nevét skandálta, követelve a mesterhármast. A büntetőponthoz végül Huszár Marcell állt oda, aki könnyed mozdulattal lőtt a kapuba (6-0).
A második félidő első találatára sem kellett sokat várni, öt percen belül Zivkovic szabadrúgásgólját ünnepelhette a közönség (7-0), a játékos hét perccel később újra eredményes volt (8-0). A vendégegyüttes legnagyobb lehetőse egy szabadrúgást volt, Györe állt a labda mögé, Megyeri magabiztosan nyúlt a labdáért. A csereként beállt Deian Boldor szabadrúgásgóljával már kilenc gólnál járt az ETO (9-0), ennek ellenére a vendégek továbbra is hősiesen küzdöttek. A szurkolók a találkozó vége előtt öt perccel már ünnepelték a megérdemelt győri győzelmet.
ETO FC - Pilisi LK MOL Magyar Kupa mérkőzésFotók: Krizsán Csaba
Mérkőzés utáni értékelés
Borbély Balázs: - Tudtuk, hogy vármegyei elsőosztályú csapat ellen játszunk és a minőségbeli különbségek meg fognak mutatkozni. Kértem a srácokat, hogy ennek ellenére vegyék komolyan a mérkőzést, örülök annak, hogy így is álltak hozzá. Segítettek a korai gólok, az első fél óra után gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés. Sok olyan játékos léphetett ma kezdőként pályára, akik hosszabb ideje nem játszottak az NB I-ben. Rég nem élték már át ezt az atmoszférát, és a nagy stadionban játszhattak. Remélhetőleg ez a kötelező győzelem új lendületet ad a csapatnak. Örülünk a továbbjutásnak és sok sikert kívánunk a továbbiakra az ellenfél csapatának.