Gólzáporos mérkőzésen jutott a nyolcaddöntőbe az ETO – galéria

Az ETO FC alaposan felforgatott kezdővel állt fel a Pest vármegyei Pilisi LK ellen a MOL Magyar Kupa legjobb tizenhat közé jutásáért vívott mérkőzésen. A győri csapat sportszerű gesztust gyakorolt: ugyan a pályán esélyt sem adott a vendégegyüttesnek, a mérkőzés után vacsorával várta a játékosokat és a belépőjegyekből befolyt bevétel felét is felajánlotta a pilisi csapat számára.

Jovan Zivkovic kettővel is gyarapította az ETO FC góljainak számát a Magyar Kupa-mérkőzésen.

Fotó: Krizsán Csaba

ETO FC–Pilisi LK 9–0 (6–0) Győr, ETO Park, MOL Magyar Kupa, 4. forduló, 2153 néző. V.: Káprály Mihály. ETO FC: Megyeri – Vladoiu, Abrahamsson (Urblík – a szünetben), Miangue (Boldor, 61.), Bíró – Anton (Tollár – a szünetben) – Huszár (Bánáti, 77.), Njie, Vingler (Vitális, 61.), Zivkovic – Piscsur. Vezetőedző: Borbély Balázs. Pilisi LK: Paulovicz – Nemes, Vida D. (Kuchta – a szünetben), Tóth Á., Almomani – Huszárik (Hajdu B. – a szünetben), Pácsa (Csikós, 83.), Györe, Mányi B. (Seregy, 83.) – Balogh M. (Rácz). Vezetőedző: Miklósvári János. Gsz.: Abrahamsson (5.), Njie (8., 37.), Piscsur (24., 25.), Huszár (45+1 - tizenegyesből), Zivkovic (50., 57.), Boldor (67.)

A találkozón gyorsan megszerezte a vezetést az ETO Abrahamsson góljával (1-0). Alig három perccel később Njie duplázta meg a győri előnyt (2-0). A gólörömből a lelátóra is jutott: Borbély Balázs nevétől zúgott a Q-szektor. Az ETO folyamatosan nyomás alatt tartotta a pilisi együttest, amely beszorult a saját kapuja elé. A győri fór gyorsan négygólosra nőtt Piscsur találataival, aki először Anton szabadrúgása után juttatta a labdát Paulovicz kapujába (3-0), majd egy percen belül újra a pilisi háló jobb sarkába talált (4-0). Az első komolyabb pilisi akcióig közel fél órát kellett várni, Balogh Máté lendült támadásba, de Megyeri számára nem okozott gondot a védés. Bő tíz perccel később újra rezzent a pilisiek hálója: Njie talált a kapuba (5-0). Az ETO a félidő utolsó percében kezezés miatt tizenegyeshez jutott, a közönség Njie nevét skandálta, követelve a mesterhármast. A büntetőponthoz végül Huszár Marcell állt oda, aki könnyed mozdulattal lőtt a kapuba (6-0).