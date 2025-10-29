október 29., szerda

Nárcisz névnap

15°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
MOL Magyar Kupa

56 perce

Gólzáporos mérkőzésen jutott a nyolcaddöntőbe az ETO – galéria

Címkék#Huszár#Borbély Balázs#Abrahammson#Urblik#Zivkovic#ETO

Az alacsonyabb osztályú Pilisi LK csapata látogatott Győrbe a MOL Magyar Kupa 4. fordulójában. Az ETO FC papírforma-győzelemmel zárta a találkozót, ez nyolcaddöntőbe jutást ért Borbély Balázs csapatának.

Venesz Klaudia

Az ETO FC alaposan felforgatott kezdővel állt fel a Pest vármegyei Pilisi LK ellen a MOL Magyar Kupa legjobb tizenhat közé jutásáért vívott mérkőzésen. A győri csapat sportszerű gesztust gyakorolt: ugyan a pályán esélyt sem adott a vendégegyüttesnek, a mérkőzés után vacsorával várta a játékosokat és a belépőjegyekből befolyt bevétel felét is felajánlotta a pilisi csapat számára.

ETO FC
Jovan Zivkovic kettővel is gyarapította az ETO FC góljainak számát a Magyar Kupa-mérkőzésen.
Fotó: Krizsán Csaba

ETO FC–Pilisi LK 9–0 (6–0)

Győr, ETO Park, MOL Magyar Kupa, 4. forduló, 2153 néző. V.: Káprály Mihály.

ETO FC: Megyeri – Vladoiu, Abrahamsson (Urblík – a szünetben), Miangue (Boldor, 61.), Bíró – Anton (Tollár – a szünetben) – Huszár (Bánáti, 77.), Njie, Vingler (Vitális, 61.), Zivkovic – Piscsur. Vezetőedző: Borbély Balázs.

Pilisi LK: Paulovicz – Nemes, Vida D. (Kuchta – a szünetben), Tóth Á., Almomani – Huszárik (Hajdu B. – a szünetben), Pácsa (Csikós, 83.), Györe, Mányi B. (Seregy, 83.) – Balogh M. (Rácz). Vezetőedző: Miklósvári János.

Gsz.: Abrahamsson (5.), Njie (8., 37.), Piscsur (24., 25.), Huszár (45+1 - tizenegyesből), Zivkovic (50., 57.), Boldor (67.)

A találkozón gyorsan megszerezte a vezetést az ETO Abrahamsson góljával (1-0). Alig három perccel később Njie duplázta meg a győri előnyt (2-0). A gólörömből a lelátóra is jutott: Borbély Balázs nevétől zúgott a Q-szektor. Az ETO folyamatosan nyomás alatt tartotta a pilisi együttest, amely beszorult a saját kapuja elé. A győri fór gyorsan négygólosra nőtt Piscsur találataival, aki először Anton szabadrúgása után juttatta a labdát Paulovicz kapujába (3-0), majd egy percen belül újra a pilisi háló jobb sarkába talált (4-0). Az első komolyabb pilisi akcióig közel fél órát kellett várni, Balogh Máté lendült támadásba, de Megyeri számára nem okozott gondot a védés. Bő tíz perccel később újra rezzent a pilisiek hálója: Njie talált a kapuba (5-0). Az ETO a félidő utolsó percében kezezés miatt tizenegyeshez jutott, a közönség Njie nevét skandálta, követelve a mesterhármast. A büntetőponthoz végül Huszár Marcell állt oda, aki könnyed mozdulattal lőtt a kapuba (6-0).

A második félidő első találatára sem kellett sokat várni, öt percen belül Zivkovic szabadrúgásgólját ünnepelhette a közönség (7-0), a játékos hét perccel később újra eredményes volt (8-0). A vendégegyüttes legnagyobb lehetőse egy szabadrúgást volt, Györe állt a labda mögé, Megyeri magabiztosan nyúlt a labdáért. A csereként beállt Deian Boldor szabadrúgásgóljával már kilenc gólnál járt az ETO (9-0), ennek ellenére a vendégek továbbra is hősiesen küzdöttek. A szurkolók a találkozó vége előtt öt perccel már ünnepelték a megérdemelt győri győzelmet.

ETO FC - Pilisi LK MOL Magyar Kupa mérkőzés

Fotók: Krizsán Csaba

Mérkőzés utáni értékelés

Borbély Balázs: - Tudtuk, hogy vármegyei elsőosztályú csapat ellen játszunk és a minőségbeli különbségek meg fognak mutatkozni. Kértem a srácokat, hogy ennek ellenére vegyék komolyan a mérkőzést, örülök annak, hogy így is álltak hozzá. Segítettek a korai gólok, az első fél óra után gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés. Sok olyan játékos léphetett ma kezdőként pályára, akik hosszabb ideje nem játszottak az NB I-ben. Rég nem élték már át ezt az atmoszférát, és a nagy stadionban játszhattak. Remélhetőleg ez a kötelező győzelem új lendületet ad a csapatnak. Örülünk a továbbjutásnak és sok sikert kívánunk a továbbiakra az ellenfél csapatának.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu