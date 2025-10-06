október 6., hétfő

Labdarúgás

1 órája

Sportszerű gesztust gyakorolt az ETO FC

#Pilisi Labdarúgó Klub#ETO FC#ETO#jegybevétel

A MOL Magyar Kupa 4. fordulójában a sorsolás szerint Győrbe látogat a Pilisi LK. Az ETO FC úgy döntött, segíti a Pest vármegyei első osztályban szereplő csapatot.

Kisalföld.hu

A Pilisi Labdarúgó Klub közleménye szerint hatalmas köszönet illeti az ETO FC vezetőségét, mivel támogatják őket a költségeik minimalizálásában.

ETO FC Bumba
Az ETO FC hozzáállása példaértékű.
Fotó: Csapó Balázs

A győrinél jóval alacsonyabb költségvetésből gazdálkodó együttes számára az ETO felajánlotta

  • a mérkőzés jegybevételének 50%-át
  • a csapat számára az NB I-es szintű öltözői bekészítést
  • valamint a csapat vezetősége és tagjai meghívást kaptak egy közös vacsorára.

Nem csak a pilisi együttes hálás a felajánlásért: a klub közösségi oldalán már több komment is dicséri a győriek gesztusát. 

A Magyar Kupa-mérkőzést október 29-én, szerdán 18 órakor játsszák az ETO Parkban.

