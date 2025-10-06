Sportszerű gesztust gyakorolt az ETO FC

A Pilisi Labdarúgó Klub közleménye szerint hatalmas köszönet illeti az ETO FC vezetőségét, mivel támogatják őket a költségeik minimalizálásában.

Az ETO FC hozzáállása példaértékű.

Fotó: Csapó Balázs

A győrinél jóval alacsonyabb költségvetésből gazdálkodó együttes számára az ETO felajánlotta

a mérkőzés jegybevételének 50%-át

a csapat számára az NB I-es szintű öltözői bekészítést

valamint a csapat vezetősége és tagjai meghívást kaptak egy közös vacsorára.

Nem csak a pilisi együttes hálás a felajánlásért: a klub közösségi oldalán már több komment is dicséri a győriek gesztusát.

A Magyar Kupa-mérkőzést október 29-én, szerdán 18 órakor játsszák az ETO Parkban.