"Minden forintnak helye lesz" - Az ETO nagyvonalú felajánlása segíti a Pilisi LK-t – videó

Az ETO FC lehengerlő játékkal aratott fölényes győzelmet a Pilisi LK ellen. A hazaiak már az első percekben magukhoz ragadták a kezdeményezést: Abrahamsson gyors gólja után Njie duplázta meg az előnyt, majd Piscsur két találattal négygólosra növelte a különbséget.

Az ETO FC a pályán nem kímélte ellenfelét, de nagylelkű felajánlást tett a Pilisi LK-nak. Fotó: Krizsán Csaba

A pilisiek csak elvétve jutottak el a győri kapuig, míg a házigazdák folyamatosan támadtak. Njie újabb találata után Huszár Marcell büntetőből állította be a 6–0-ás félidei eredményt. A második játékrészben sem lassított az ETO: Zivkovic két szabadrúgásból is betalált, majd a csereként beállt Boldor is eredményes volt. A győriek végül 9–0-ás sikert arattak, és magabiztos, látványos játékkal örvendeztették meg a lelkes közönséget.

Az ETO FC fölényes győzelme ellenére büszke a pilisi edző

Az ETO számára kötelező volt a győzelem, ennek ellenére a pilisiek hősiesen küzdötték végig a mérkőzést. Miklósvári János edző szerint is dicséret illeti a csapatát:

Az ellenfelünk borzasztóan erős, úgy gondolom, Magyarország TOP 3 csapatában van. Ez nagy nehézséget okozott, de a labdarúgók próbáltak az elveinket betartva játszani.

A tizenegyezer lakosú Pilis labdarúgócsapata szerény anyagi háttérrel működik, ezt jól tudja az ETO FC menedzsmentje is. A zöld-fehérek ezért nem mindennapi gesztussal támogatták ellenfelüket: a találkozó után megvendégelték a pilisi együttest, és a mérkőzés jegybevételének felét is felajánlották számukra. Ez a támogatás több százezer forintos pluszt jelent a kisebb klubnak, amely számára minden forint komoly segítség.

Köszönjük, Győr!

Lengyel Zoltán, a Pilisi LK elnöke meghatottan beszélt a győriek sportszerű hozzáállásáról:

A győri utazás is pénzünkbe került. Minden forint jól jön, annyit tudunk mondani: köszönjük, ETO! A városba jövet a helyi rádió szólt az autóban, örömmel hallottam, hogy biztatták a győrieket, hogy menjenek ki a mérkőzésre és támogassanak minket is ezzel.

A Pest vármegyei klub egy sikeres pályázatnak köszönhetően jövőre élőfüves pályával bővíti létesítményét, a mostani bevételt pedig elsősorban az új pálya szakszerű fenntartásához szükséges eszközök beszerzésére fordítja.