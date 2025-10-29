MOL Magyar Kupa, 4. forduló

ETO FC - Pilisi LK 6-0 - ÉLŐ

Győr, ETO Park. Játékvezető: Káprály Mihály (Máyer Gábor, Mohos Milán)

ETO: Megyeri B. - Vladoiu, Abrahamsson, Miangue, Bíró B. - Anton - Huszár, Vingler, Zivkovic - Njie, Piscsur. Vezetőedző: Borbély Balázs

Pilis: Paulovicz - Nemes, Vida D., Tóth Á., Almomani - Huszárik - Pácsa, Mányi D., Györe, Mátyi B. - Balogh M. Vezetőedző: Miklósvári János

Gólszerző: Abrahamsson (5.), Njie (9. és 37.), Piscsur (24. és 25.), Huszár M. (46., 11-esből)

PERCRŐL PERCRE

45+3. perc: Anton íveli kapu fölé a szabadrúgást a bal oldalvonal mellől. Ezzel ér véget az első félidő.

45+2. perc: Sárga lap Nemes Bálintnak. Zivkovicot gázolta el a bal szélen.

45+1. perc: GÓÓÓÓL! Huszár Marcell félmagasan a kapu jobb oldalába lövi a 11-est. A kapus érzi az irányt, de védeni nem tud. 6-0.

45+1. perc: Két perc a ráadás.

45. perc: Kezezés miatt büntetőt ítél Káprály az ETO javára. Huszárik ért kézzal a labdába.

44. perc: Zivkovic kap remek labdát a bal oldalon, és kapura vezetheti azt. Nem lő, hanem a hosszún érkező Huszárnak passzolna, de sikerül szögletre tisztázni.

43. perc: Mányi D. szabadrúgását Megyeri öklözi ki a mezőnybe.

41. perc: Abrahamsson kemény belépője fáj Balogh Máténak, a játékvezetőnél pedig sárga lapot ér az eset.

40. perc: Vingler készíti le a labdát Njiének, de ezúttal kapu mellé száll a győriek gambia játékosának lövése.

39. perc: Vladoiu ollózással próbálkozik a pilisi tizenhatoson belül. A közönség megtapsolja, még ha nem is talál kaput.

37. perc: GÓÓÓL! Huszár 11 méteres lövését még bravúrral védi Paulovicz, a kipattanót Abrahamsson passzolja Nijéhez, aki 14 méterről kilövi a jobb alsót. 5-0

34. perc: Balogh M. sarokkal indítja Mányi Domonkost a felezővonalnál. Miangue ér oda, és rúgja ki a labdát a pályáról.

30. perc: Paulovicz védi Njie 20 méteres lapos, erős lövését.

29. perc: Balogh Máté iramodik meg a jobb oldalon, majd éles szögből lapos lövéssel próbálkozik. Megyerei védi a kíséletet.

25. perc: GÓÓÓÓL! A középkezdés után Piscsur megszerzi a hátrapasszolt labdát Vidától a pilisi térfélen, majd 13 méterről a kapu jobb oldalába lő. 4-0.