MOL Magyar Kupa

1 órája

ETO FC - Pilisi LK 6-0 – ÉLŐ

Címkék#mérkőzés#Vingler László#ETO FC-Pilisi LK#MOL Magyar Kupa

A MOL Magyar Kupa 4. fordulójában a legjobb tizenhat közé jutás a tét. Az ETO FC vendége szerdán a Pest vármegyei Pilisi LK lesz, cikkünkből élőben követheti a mérkőzést.

MOL Magyar Kupa, 4. forduló

ETO FC - Pilisi LK 6-0 - ÉLŐ

Győr, ETO Park. Játékvezető: Káprály Mihály (Máyer Gábor, Mohos Milán)
ETO: Megyeri B. - Vladoiu, Abrahamsson, Miangue, Bíró B. - Anton - Huszár, Vingler, Zivkovic - Njie, Piscsur. Vezetőedző: Borbély Balázs 
Pilis: Paulovicz - Nemes, Vida D., Tóth Á., Almomani - Huszárik - Pácsa, Mányi D., Györe, Mátyi B. - Balogh M. Vezetőedző: Miklósvári János
Gólszerző: Abrahamsson (5.), Njie (9. és 37.), Piscsur (24. és 25.), Huszár M. (46., 11-esből)

PERCRŐL PERCRE   

45+3. perc: Anton íveli kapu fölé a szabadrúgást a bal oldalvonal mellől. Ezzel ér véget az első félidő.

45+2. perc: Sárga lap Nemes Bálintnak. Zivkovicot gázolta el a bal szélen.

45+1. perc: GÓÓÓÓL! Huszár Marcell félmagasan a kapu jobb oldalába lövi a 11-est. A kapus érzi az irányt, de védeni nem tud. 6-0.

45+1. perc: Két perc a ráadás.

45. perc: Kezezés miatt büntetőt ítél Káprály az ETO javára. Huszárik ért kézzal a labdába.

44. perc: Zivkovic kap remek labdát a bal oldalon, és kapura vezetheti azt. Nem lő, hanem a hosszún érkező Huszárnak passzolna, de sikerül szögletre tisztázni.

43. perc: Mányi D. szabadrúgását Megyeri öklözi ki a mezőnybe.

41. perc: Abrahamsson kemény belépője fáj Balogh Máténak, a játékvezetőnél pedig sárga lapot ér az eset.

40. perc: Vingler készíti le a labdát Njiének, de ezúttal kapu mellé száll a győriek gambia játékosának lövése.

39. perc: Vladoiu ollózással próbálkozik a pilisi tizenhatoson belül. A közönség megtapsolja, még ha nem is talál kaput. 

37. perc: GÓÓÓL! Huszár 11 méteres lövését még bravúrral védi Paulovicz, a kipattanót Abrahamsson passzolja Nijéhez, aki 14 méterről kilövi a jobb alsót. 5-0

34. perc: Balogh M. sarokkal indítja Mányi Domonkost a felezővonalnál. Miangue ér oda, és rúgja ki a labdát a pályáról. 

30. perc: Paulovicz védi Njie 20 méteres lapos, erős lövését.

29. perc: Balogh Máté iramodik meg a jobb oldalon, majd éles szögből lapos lövéssel próbálkozik. Megyerei védi a kíséletet.

25. perc: GÓÓÓÓL! A középkezdés után Piscsur megszerzi a hátrapasszolt labdát Vidától a pilisi térfélen, majd 13 méterről a kapu jobb oldalába lő. 4-0.

24. perc: GÓÓÓÓL! Anton végezhet el szabadrúgást a tizenhatos jobb sarkától, a beívelését Piscsur csúsztatja az ötösről a jobb alsóba. 3-0

21. perc: Szép győri támadás végén előbb Bíró lövését blokkolja a vendég védelem, majd Anton lövését is sikerül útját állnia Almomaninak.

20. perc: Bíró beadását Almomani fejeli szögletre Huszár elől.

12. perc: Piscsur fejel kapu mellé egy jobb oldali beadás után, és közben ütközik a vendégek kapusával. Pauloviczot ápolni kell.

9. perc: GÓÓÓL! Zivkovic passza után Njie viszi be a labdát a tizenhatoson belülre, majd kissé balról, 13 méterről jobbal a bal alsóba lő. 2-0.

6. perc: Piscsur nyolc méterről teszi próbára a Pauloviczet. A kapus kiüti a labdát.

5. perc: GÓÓÓL! Anton jobb oldali szögletét Abrahamsson fejeli a jobb alsóba az ötösről. 1-0

2. perc: Anton 22 méteres szabadrúgását Paulovicz fogja a bal alsó előtt.

1. perc: Fekete mezben a győriek, fehér-zöldben a Pilis. Az ETO kezdi a mérkőzést.

ELŐZETES

Az ETO FC hazai közönség előtt fogadja az alacsonyabb osztályú Pilisi LK-t a Magyar Kupa-mérkőzésen. 

ETO FC
Az ETO FC hazai közönség előtt fogadja a Pilisi LK-t.
Fotó: Csapó Balázs

A mérkőzés előtt Vingler László gondolatait osztotta meg a győri klub:

Keményen készülünk nap mint nap, hiszen ezen a héten duplán kell helytállunk. A következő két meccsen szeretnénk a hibáinkból tanulva még erősebben visszatérni.

Az ETO FC - Pilisi LK mérkőzés jegybevételének felét a vendégcsapat kapja.

A meccset 18 órától játsszák, a közvetítés hamarosan kezdődik.

 

 

