ETO FC - Pilisi LK 3-0 – ÉLŐ
A MOL Magyar Kupa 4. fordulójában a legjobb tizenhat közé jutás a tét. Az ETO FC vendége szerdán a Pest vármegyei Pilisi LK lesz, cikkünkből élőben követheti a mérkőzést.
MOL Magyar Kupa, 4. forduló
ETO FC - Pilisi LK 3-0 - ÉLŐ
Győr, ETO Park. Játékvezető: Káprály Mihály (Máyer Gábor, Mohos Milán)
ETO: Megyeri B. - Vladoiu, Abrahamsson, Miangue, Bíró B. - Anton - Huszár, Njie, Vingler, Zivkovic - Piscsur. Vezetőedző: Borbély Balázs
Pilis: Paulovicz - Nemes, Vida D., Tóth Á., Almomani - Huszárik - Pácsa, Mányi D., Györe, Mátyi B. - Balogh M. Vezetőedző: Miklósvári János
Gólszerző: Abrahamsson (5.), Njie (9.), Piscsur (24.)
PERCRŐL PERCRE
24. perc: GÓÓÓÓL! Anton végezhet el szabadrúgást a tizenhatos jobb sarkától, a beívelését Piscsur csúsztatja a jobb alsóba. 3-0
21. perc: Szép győri támadás végén előbb Bíró lövését blokkolja a vendég védelem, majd Anton lövését is sikerül útját állnia Almomaninak.
20. perc: Bíró beadását Almomani fejeli szögletre Huszár elől.
12. perc: Piscsur fejel kapu mellé egy jobb oldali beadás után, és közben ütközik a vendégek kapusával. Pauloviczot ápolni kell.
9. perc: GÓÓÓL! Zivkovic passza után Njie viszi be a labdát a tizenhatoson belülre, majd kissé balról, 13 méterről jobbal a bal alsóba lő. 2-0.
6. perc: Piscsur nyolc méterről teszi próbára a Pauloviczet. A kapus kiüti a labdát.
5. perc: GÓÓÓL! Anton jobb oldali szögletét Abrahamsson fejeli a jobb alsóba az ötösről. 1-0
2. perc: Anton 22 méteres szabadrúgását Paulovicz fogja a bal alsó előtt.
1. perc: Fekete mezben a győriek, fehér-zöldben a Pilis. Az ETO kezdi a mérkőzést.
ELŐZETES
Az ETO FC hazai közönség előtt fogadja az alacsonyabb osztályú Pilisi LK-t a Magyar Kupa-mérkőzésen.
A mérkőzés előtt Vingler László gondolatait osztotta meg a győri klub:
Keményen készülünk nap mint nap, hiszen ezen a héten duplán kell helytállunk. A következő két meccsen szeretnénk a hibáinkból tanulva még erősebben visszatérni.
Az ETO FC - Pilisi LK mérkőzés jegybevételének felét a vendégcsapat kapja.
A meccset 18 órától játsszák, a közvetítés hamarosan kezdődik.