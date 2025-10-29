október 29., szerda

MOL Magyar Kupa

55 perce

ETO FC - Pilisi LK 3-0 – ÉLŐ

Címkék#mérkőzés#Vingler László#ETO FC-Pilisi LK#MOL Magyar Kupa

A MOL Magyar Kupa 4. fordulójában a legjobb tizenhat közé jutás a tét. Az ETO FC vendége szerdán a Pest vármegyei Pilisi LK lesz, cikkünkből élőben követheti a mérkőzést.

MOL Magyar Kupa, 4. forduló

ETO FC - Pilisi LK 3-0 - ÉLŐ

Győr, ETO Park. Játékvezető: Káprály Mihály (Máyer Gábor, Mohos Milán)
ETO: Megyeri B. - Vladoiu, Abrahamsson, Miangue, Bíró B. - Anton - Huszár, Njie, Vingler, Zivkovic - Piscsur. Vezetőedző: Borbély Balázs 
Pilis: Paulovicz - Nemes, Vida D., Tóth Á., Almomani - Huszárik - Pácsa, Mányi D., Györe, Mátyi B. - Balogh M. Vezetőedző: Miklósvári János
Gólszerző: Abrahamsson (5.), Njie (9.), Piscsur (24.)

PERCRŐL PERCRE   

24. perc: GÓÓÓÓL! Anton végezhet el szabadrúgást a tizenhatos jobb sarkától, a beívelését Piscsur csúsztatja a jobb alsóba. 3-0

21. perc: Szép győri támadás végén előbb Bíró lövését blokkolja a vendég védelem, majd Anton lövését is sikerül útját állnia Almomaninak.

20. perc: Bíró beadását Almomani fejeli szögletre Huszár elől.

12. perc: Piscsur fejel kapu mellé egy jobb oldali beadás után, és közben ütközik a vendégek kapusával. Pauloviczot ápolni kell.

9. perc: GÓÓÓL! Zivkovic passza után Njie viszi be a labdát a tizenhatoson belülre, majd kissé balról, 13 méterről jobbal a bal alsóba lő. 2-0.

6. perc: Piscsur nyolc méterről teszi próbára a Pauloviczet. A kapus kiüti a labdát.

5. perc: GÓÓÓL! Anton jobb oldali szögletét Abrahamsson fejeli a jobb alsóba az ötösről. 1-0

2. perc: Anton 22 méteres szabadrúgását Paulovicz fogja a bal alsó előtt.

1. perc: Fekete mezben a győriek, fehér-zöldben a Pilis. Az ETO kezdi a mérkőzést.

ELŐZETES

Az ETO FC hazai közönség előtt fogadja az alacsonyabb osztályú Pilisi LK-t a Magyar Kupa-mérkőzésen. 

ETO FC
Az ETO FC hazai közönség előtt fogadja a Pilisi LK-t.
Fotó: Csapó Balázs

A mérkőzés előtt Vingler László gondolatait osztotta meg a győri klub:

Keményen készülünk nap mint nap, hiszen ezen a héten duplán kell helytállunk. A következő két meccsen szeretnénk a hibáinkból tanulva még erősebben visszatérni.

Az ETO FC - Pilisi LK mérkőzés jegybevételének felét a vendégcsapat kapja.

A meccset 18 órától játsszák, a közvetítés hamarosan kezdődik.

 

 

