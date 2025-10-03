A klubszimpátia nem egyezik, a vélemény igen: nyílt levelet fogalmaztak meg a szurkolók az MLSZ-nek

Az MLSZ az idény kezdetétől kezdve szigorúbban lép fel a mérkőzéseken elhangzó, rasszista megnyilvánulásokkal és bekiabálásokkal szemben. A fegyelmi bizottság ülései rendre szankciókkal zárulnak, több csapatot, köztük az ETO FC-t is kötelezték pénzbüntetés befizetésére.

Egység, erő az ETO FC szurkolótáborban, most több csapat drukkereivel fogtak össze

Fotó: Csapó Balázs

„Az idei nyáron bevezetett zéró tolerancia szabályozás viszont véleményünk szerint sajnos olyan hatásokat eredményezhet, amelyek gátolhatják a nézőszámok további növekedését. Életszerűtlennek és fenntarthatatlannak tartjuk azt jelenlegi formájában, ugyanis ez a rendelkezés az esetek jelentős többségében nem támogatja azt a közös célt, hogy a stadionok megteljenek. Sőt, ennek az ellenkezőjét érheti el. Az elmúlt hónapokban tapasztalt eltúlzott birságolási gyakorlat folytatásával hamarosan megtörténhet, hogy csak zárt kapus mérkőzések vagy az érdektelenségtől üresen kongó stadionok lesznek"

- áll az Egyetértés Torna Osztály Facebook-oldalán.

Az ETO FC szurkolói számára sem cél a gyűlölködés

A Ferencváros, Újpest, Diósgyőr, Debrecen, Székesfehérvár, Nyíregyháza, Győr, Zalaegerszeg, Angyalföld, Kispest csapatának szurkoló és a Carpathian Brigade is egyetért abban, hogy nem egymás szidalmazása a cél. Úgy vélik, az egymás ugratása, a rivalizálás része a meccsek hangulatának.

Kiemelték: a hosszú évekkel ezelőtt épp a heccelésre költött rigmusok hirtelen szankcionálása nem életszerű, a szektorbezárások pedig negatívan érintik a bérletes szurkolókat. De kitértek a látványelemekre is:

A fentieken túl a szurkolók által használt látványok is ugyanúgy a lelátói élet részét képezik, ahogy mára megkerülhetetlen elemeivé váltak a sportújságok címlapjainak, vagy éppen a videós összefoglalóknak.

A szurkolók javaslata, hogy őket bevonva, transzparens módon, a kultúrájuk tiszteletben tartásával fogalmazza meg a Magyar Labdarúgó Szövetség a szabályokat.

A teljes levél az Egyetértés Torna Osztály bejegyzésére kattintva elérhető: