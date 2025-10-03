október 3., péntek

Helga névnap

+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

49 perce

A klubszimpátia nem egyezik, a vélemény igen: nyílt levelet fogalmaztak meg a szurkolók az MLSZ-nek

Címkék#labdarúgó szövetség#Egyetértés Torna Osztály#szimpatizáns#ETO FC

Több klub szimpatizánsai fogtak össze és küldtek nyílt levelet a Magyar Labdarúgó Szövetségnek. A felhívást az ETO FC szurkolói tábora tette közzé.

Kisalföld.hu

Az MLSZ az idény kezdetétől kezdve szigorúbban lép fel a mérkőzéseken elhangzó, rasszista megnyilvánulásokkal és bekiabálásokkal szemben. A fegyelmi bizottság ülései rendre szankciókkal zárulnak, több csapatot, köztük az ETO FC-t is kötelezték pénzbüntetés befizetésére.

ETO FC szurkolók
Egység, erő az ETO FC szurkolótáborban, most több csapat drukkereivel fogtak össze
Fotó: Csapó Balázs

„Az idei nyáron bevezetett zéró tolerancia szabályozás viszont véleményünk szerint sajnos olyan hatásokat eredményezhet, amelyek gátolhatják a nézőszámok további növekedését. Életszerűtlennek és fenntarthatatlannak tartjuk azt jelenlegi formájában, ugyanis ez a rendelkezés az esetek jelentős többségében nem támogatja azt a közös célt, hogy a stadionok megteljenek. Sőt, ennek az ellenkezőjét érheti el. Az elmúlt hónapokban tapasztalt eltúlzott birságolási gyakorlat folytatásával hamarosan megtörténhet, hogy csak zárt kapus mérkőzések vagy az érdektelenségtől üresen kongó stadionok lesznek"

- áll az Egyetértés Torna Osztály Facebook-oldalán.

Az ETO FC szurkolói számára sem cél a gyűlölködés

A Ferencváros, Újpest, Diósgyőr, Debrecen, Székesfehérvár, Nyíregyháza, Győr, Zalaegerszeg, Angyalföld, Kispest csapatának szurkoló és a Carpathian Brigade is egyetért abban, hogy nem egymás szidalmazása a cél. Úgy vélik, az egymás ugratása, a rivalizálás része a meccsek hangulatának. 

Kiemelték: a hosszú évekkel ezelőtt épp a heccelésre költött rigmusok hirtelen szankcionálása nem életszerű, a szektorbezárások pedig negatívan érintik a bérletes szurkolókat. De kitértek a látványelemekre is:

A fentieken túl a szurkolók által használt látványok is ugyanúgy a lelátói élet részét képezik, ahogy mára megkerülhetetlen elemeivé váltak a sportújságok címlapjainak, vagy éppen a videós összefoglalóknak.

A szurkolók javaslata, hogy őket bevonva, transzparens módon, a kultúrájuk tiszteletben tartásával fogalmazza meg a Magyar Labdarúgó Szövetség a szabályokat. 

A teljes levél az Egyetértés Torna Osztály bejegyzésére kattintva elérhető: 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu