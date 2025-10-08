október 8., szerda

Koppány névnap

Labdarúgás

1 órája

Távozik az ETO középpályása

Távozott Győrből Michal Skvarka. Az ETO FC és a Ferencváros korábbi játékosának már megvan új klubja.

Kisalföld.hu

Skvarka az ETO FC kulcsembere volt a másodosztályban, a csapat élvonalba jutása után viszont nem kapott komoly szerepet: mindössze 7 mérkőzésen lépett pályára a 2024/2025-ös idényben. 

ETO FC
A rutinos középpályás az ETO FC-ben nem kapott szerepet, régi együtteséhez tér vissza.
Forrás: mskzilina.sk

Az ETO FC-től régi csapatához igazolt

A 33 éves középpályás a szlovák Zsolnához tér vissza, a játékos a korábbi együttesének színeiben 243 mérkőzésen 46 gólt szerzett. Régi-új csapatával 2026 nyárig írt alá, de az idény végéig a klub második csapatát erősíti.

