Távozik az ETO középpályása

Skvarka az ETO FC kulcsembere volt a másodosztályban, a csapat élvonalba jutása után viszont nem kapott komoly szerepet: mindössze 7 mérkőzésen lépett pályára a 2024/2025-ös idényben.

A rutinos középpályás az ETO FC-ben nem kapott szerepet, régi együtteséhez tér vissza.

Forrás: mskzilina.sk

Az ETO FC-től régi csapatához igazolt

A 33 éves középpályás a szlovák Zsolnához tér vissza, a játékos a korábbi együttesének színeiben 243 mérkőzésen 46 gólt szerzett. Régi-új csapatával 2026 nyárig írt alá, de az idény végéig a klub második csapatát erősíti.