Távozik az ETO középpályása
Távozott Győrből Michal Skvarka. Az ETO FC és a Ferencváros korábbi játékosának már megvan új klubja.
Skvarka az ETO FC kulcsembere volt a másodosztályban, a csapat élvonalba jutása után viszont nem kapott komoly szerepet: mindössze 7 mérkőzésen lépett pályára a 2024/2025-ös idényben.
Az ETO FC-től régi csapatához igazolt
A 33 éves középpályás a szlovák Zsolnához tér vissza, a játékos a korábbi együttesének színeiben 243 mérkőzésen 46 gólt szerzett. Régi-új csapatával 2026 nyárig írt alá, de az idény végéig a klub második csapatát erősíti.
