Sikeres rehabilitáció: visszatért Megyeri Balázs

„Ijesztőnek tűnt a sérülés, de ahhoz képest, amit előre prognosztizáltunk, mondhatni, elég gyorsan visszatérhettem. Akkor úgy gondoltuk, a térdszalagom, a keresztszalagom szakadt el, de szerencsére nem így volt, megúsztam egy sípcsonttöréssel” – idézte fel Megyeri Balázs, az ETO FC labdarúgója.

Megyeri Balázs nyáron szenvedett sérülést, sikeres rehabilitáció után már újra az ETO FC teljes értékű játékosa.

Forrás: eto.hu

A keresztszalag-szakadással hozzávetőlegesen nyolc hónapos kihagyással kell számolni, de az első vizsgálatok során sikerült kizárni ezt a sérülést.

A balszerencsés eset egy edzésen történt:

„Amikor földet értem a bal lábammal, elcsúszott az egyik csapattársam és így tarolt el. Ahogy összeütköztünk, a lábam nyújtott állapotból teljesen visszahajlott. Óriási fájdalommal járt, hangja is volt, eléggé rémisztő jelenet volt.”

- emlékezett vissza a hálóőr.

A játékos térdrögzítőt kapott és hosszú hetekig mankóval közlekedett. Mivel a térdszalagjai is sérültek, összetett és türelmet igénylő folyamat volt a rehabilitációja.

A 2025 nagyon megedzett. Próbáltam pozitívan hozzáállni a dolgokhoz. Lehetett volna sokkal rosszabb, mert hat-nyolc hónapra számítottunk, ehhez képest két hónap után csatlakoztam a csapathoz, még ha nem is teljesen

- mondta el Megyeri Balázs, aki most már újra teljes értékű játékos és jó állapotban érzi magát.

A válogatott szünet ideális alkalmat kínál számára, hogy visszanyerje korábbi formáját és ritmusát. Mint mondta, ebben az évben sajnos több időt töltött a konditeremben, mint a zöld gyepen, így most megpróbálja kiélvezni a visszatérésének minden pillanatát. Megyeri tisztában van vele, hogy a pályafutásából már kevesebb van vissza, mint ami mögötte van, de továbbra is motiváltan dolgozik, hogy a csapat sikeréhez a lehető legtöbbet tegye hozzá. Posztriválisa, Samuel Petrás jelenleg az ETO első számú kapusa, de a rutinos hálóőr számára a verseny egészséges és inspiráló.

A csapat érdeke az első, a cél az, hogy egymást segítsük, egy irányba húzzunk

- fogalmazott Megyeri Balázs, aki példamutató kitartással tért vissza a zöld-fehérek kapujába.

Az ETO FC kis szünetet kapott

A játékos tagja volt a Debrecenbe utazó keretnek, a szombati mérkőzés 1-1-es döntetlennel ért véget. Az ETO FC legközelebb a válogatott szünet után lép pályára, Borbély Balázs gárdája október 18-án hazai közönség előtt fogadja a DVTK együttesét.